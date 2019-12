Über die Region hinaus bekannt

Den Auftakt bildet das Stück „Song of praise“ des Komponisten Knut Nystedt, den Schlusspunkt das Abendlied von Josef Rheinberger – und in den fast zweieinhalb Stunden dazwischen ein besonderes musikalisches Erlebnis und eine unvergessliche weihnachtliche Stimmung: Dafür sorgte der Gospelchor Joyful Voices unter der Leitung des Dirigenten Andreas Luca Beraldo bei der fünften Station seiner Weihnachtstournee in der Erlöserkirche in Gartenstadt.

Die über 50 Zuschauer und Zuhörer zeigten sich begeistert von der Darbietung und den Stimmen der insgesamt elf Akteure – neun Sängerinnen und zwei Sänger. Nach jedem Stück gab es kräftigen Applaus für das Können der Chor-Mitglieder. Bei einigen Songs klatschten die Zuhörer mit, andere stimmten leise bei manchen der Lieder ein. Für die notwendige Einordnung der Vorführung sorgte Diakon Jörg Riebold als Moderator des Abends mit seinen Erläuterungen zu den Songs und dem Chor selbst.

Der Auftritt in der altkatholischen Erlöserkirche bildete für den Chor etwas Besonderes: Hier ist er nämlich beheimatet. Jeden Montag proben die Chormitglieder ihre Stücke an diesem Ort. Ein Markenzeichen des Chors ist die Farbe Rot. In der Kleidung der Sängerinnen dominiert sie, die Krawatten der männlichen Mitglieder sind ebenfalls farblich angepasst. Und auch der Sakko des Dirigenten ist rot.

Farbe Rot dominiert

Diese Farbgebung habe etwas mit dem Namen des Chors zu tun, erläutert Moderator Riebold. Grund: Der Chor trägt als Beinamen neben „Der etwas andere Gospelchor“ auch den Namen „Das rote Mikrofon“. Diese Bezeichnung beruht darauf, dass die Sängerinnen in der ursprünglichen Formation an Mikrofonen mit roten Käppchen gesungen haben. Politische Bedeutung habe das nicht.

Im vergangenen Jahr feierte der 1998 gegründete Chor sein 20-jähriges Bestehen. Seit August 2017 hat Andreas Luca Beraldo die Leitung inne. Der mittlerweile 31-Jährige studierte Schulmusik mit den Hauptfächern Viola, Klavier und Dirigieren an der Musikhochschule Köln. Von 2011 bis 2015 setzte er seine Ausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste Mannheim in den Fächern Chor- und Orchesterleitung fort.

Der Chor ist mittlerweile über die heimatliche Kurpfalz hinaus eine anerkannte und bekannte Größe. 2014 wurde er mit dem Badischen Kirchenmusikpreis geehrt. Um die 50 Mal treten die Mitglieder im Jahr zu verschiedenen Anlässen auf. Bislang gaben sie Konzerte neben dem europäischen Ausland auch in den USA und Kanada. Zum Repertoire gehören neben mehrstimmigen Weihnachtsliedern und klassischen Gospelsongs Stücke aus Musical, Schlager, Pop, Flower Power, Mundart und Klassik.

Auftritt in Schwetzingen

In diesem Jahr wird der Chor noch einmal aktiv, am 22. Dezember in Schwetzingen. Mit dem Auftritt auf dem dortigen Weihnachtsmarkt endet die Weihnachtstournee. Am 6. Januar 2020 sind die Joyful Voices dann um 13.40 Uhr im Rosengarten zu erleben. Bislang hat der Chor mehr als zehn CDs aufgenommen. Die nächste sei in Vorbereitung. Beraldo hofft, dass sie im Sommer fertig wird.

Wie Moderator Riebold sagte, stehe der Chor auch für private Feiern wie Geburtstage oder Hochzeiten zur Verfügung. Einen Tipp hatte der Moderator ebenfalls: Die CDs eigneten sich sehr gut als Weihnachtsgeschenke. Außerdem gebe es die Möglichkeit, als Patron die Arbeit des Chors zu fördern, legte Riebold den Besuchern des Konzertes nahe.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019