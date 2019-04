Überraschung tief im Gestrüpp versteckt

So manches der knapp 40 Kinder konnte es kaum erwarten. Aufgeregt liefen die Kleinen hin und her und fragten: „Wann kommt denn jetzt der Osterhase?“ Der ließ in seinem braunen Fell auch gar nicht lange auf sich warten. So manche Mutter wollte noch schnell ein Bild mit dem Handy als Erinnerung machen. Auch dazu war der Osterhase, in Person des Vorsitzenden der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft „Einigkeit“, Roland Weiß, in aller Seelenruhe bereit.

Entspannte Stimmung

Es schien so, als ob die Siedler an diesem Tag viel Zeit mitgebracht hätten. Denn überall herrschte eine entspannte Stimmung. Zuvor hatten die Helfer erst einmal Tische und Bänke rund um den Karlsternturm gestellt, damit alle ein wonniges Plätzchen in der Sonne fanden. Selbst gebackene Kuchen und Torten wurden angeschnitten. Der Duft gegrillter Würstchen erfüllte den Wald. So mancher genehmigte sich auch schon eine Schorle oder einen Kaffee. Die ersten Kinder mit ihren Eltern trafen ein. Die Kleinen wussten gleich, dass es um das Ostereiersuchen ging. Das erzählten sie aufgeregt ihren Eltern oder Großeltern. Doch dann ging es ganz plötzlich. Der Osterhase gab das Kommando zur Suche. Die Kinder liefen aufgeregt ins Gebüsch, wo sie auch schon die ersten Tüten fanden.

Für jedes Kind gab es eine prall gefüllte Tüte. Manche der Tüten war allerdings tief im Gebüsch versteckt. Aber für die Knirpse war kein Hindernis zu groß. Eines der Kinder hatte einen Schokoladenosterhasen in der Hand, der fast so groß war, wie es selbst. Die Kleinen zwängten sich zwischen dem Gestrüpp hindurch, bis das Ostergeschenk in den Händen gehalten wurde. Die vierjährige Sylia zeigte ganz stolz Oma und Opa, was sie alles geschenkt bekommen hatte. Da kam ein Malbuch zum Vorschein. Passende Stifte gab es ebenfalls, wie auch ein Mäppchen, in dem die Malstifte aufbewahrt werden konnten. „Danke, lieber Osterhase“, war Sylia glücklich.

Und natürlich gab es neben bunten Eiern einen großen Schokoladenosterhasen. Von so manchem Kind wurde der schon angeknabbert, bevor es überhaupt wieder aus dem Wald herausgekommen war. Als sich alle wieder versammelt hatten, begann der Sturm auf das Kuchenbüfett und auf die Würstchen. Im Nu war fast alles verkauft. An den Tischen herrschte eine zufriedene Stimmung. So manches Kind knabberte schon einmal an seinem Osterhasen.

„Das machen wir seit vielen Jahren doch gerne“, meinte eine der Helferinnen, die gerade ein Stück Marmorkuchen abschnitt. Auch der Apfelkuchen oder die Torten lachten die Siedler an. „Das war damals gar keine so schlechte Idee, wie das die Siedler gemacht haben“, erzählte Weiß. Zunächst habe ja keiner gewusst, in welchem Haus er wohnen würde. Die Zuteilung sei erst nach der Fertigstellung erfolgt. So habe sich jeder mit seinen Eigenleistungen an jedem Haus bestmöglich beteiligt und sich angestrengt. „Die Leute kennen sich alle schon lange und helfen einander“, war sich Weiß sicher, nachdem er sich des warmen Felles wieder entledigt hatte. Rund um den Karlstern herrschte jedenfalls eine sonnige und familiäre Stimmung. Die Kinder hatten ja auch so manches im Wald erlebt und das musste schließlich erzählt werden.

