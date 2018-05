Umstieg auf Sonnenstrom leicht gemacht

Anzeige

Die Solaraktion „Mach dein Dach sonnenreif!“ selbst ist eine der ersten Maßnahmen aus dem Quartierskonzept und besteht aus verschiedenen Bausteinen, beginnend von einem einfachen Sonnenpass fürs Gebäude über einen detaillierten Solar-Check vor Ort bis hin zu einem konkreten Angebot für eine zukünftige Solaranlage auf dem Dach.

Bonusprogramm der Stadt

„Wer sein Dach im Rahmen der Aktion sonnenreif macht, profitiert von dem gemeinsamen Bonusprogramm der Stadt Mannheim und MVV Energie AG und kann zudem attraktive Preise gewinnen“, wirbt der Bürgerverein. Wie das Sonnenstromprogramm genau funktioniert, will er beim Energiefrühstück vorstellen.

„Informieren Sie sich über Möglichkeiten der Gebäudesanierung und der Nutzung von Solarenergie. Teilen Sie mit uns Ihre Ideen und Vorschläge für Maßnahmen, die in den nächsten Jahren in Ihrem Quartier umgesetzt werden sollen. Sie sind die eigentlichen Experten in Ihrem Stadtteil, denn hier kennen Sie sich am besten aus“, schreibt der Bürgerverein in seiner Einladung.

Um Anmeldung bei der Klimaschutzagentur wird gebeten: Telefon 0621/86 24 84 10, E-Mail info@klima-ma.de. red/bhr

