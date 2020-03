Unterschlupf für Insekten

Tobias Schüpferling (l.) bei den Freunden des Karlsterns. © FdK

„Insekten- und Bienensterben – und was wir dagegen tun können“: So lautete der Titel eines Vortrags, den Tobias Schüpferling, Vorsitzender des Vogelparks am Karlstern, beim Förderverein Freunde des Karlsterns (FdK) hielt. FdK-Vorsitzender Wolfgang Katzmarek freute sich über „hochinteressante Ausführungen, die mit Beispielen aus der Praxis versehen waren“, sie seien „in launiger und verständlicher Form“ vorgetragen worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Als Anschauungsmaterial hatte Schüpferling verschiedene Insektenhotels, Baumstücke, Holzbretter und vieles mehr dabei, so dass sich alle einen praktischen Eindruck davon verschaffen konnten, wie sie Insekten helfen können.

Eingebettet war der Vortrag in das traditionelle Heringsessen des FdK im großen Saal des Jugendhauses Waldpforte. Katzmarek begrüßte rund 80 Mitglieder und Gäste. Danach wurden die vorgerichteten Portionen serviert. Das sei gut angekommen, „da die Teller auch schön dekoriert waren“, so Katzmarek: „Die Stimmung war ausgezeichnet.“

Am Ende lief noch die Spendenkasse durch die Reihen und kam gut gefüllt zurück. Wolfgang Katzmarek dankte Uwe Mauch und seinem Team für die „hervorragende Qualität des Essens, für die Getränkeversorgung und den Vorstandskollegen für die großartige Mithilfe bei der Organisation“. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020