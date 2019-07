Unterstützung aus den USA

„Kirchen sind Räume, in denen Menschen Gott näherkommen können und wo Menschen sich gegenseitig stärken“, betonte Pfarrer Michael Koch – in einem Raum, der allen seit 70 Jahren offen steht: Am Wochenende feierte die evangelische Gnadengemeinde das 70-jährige Jubiläum ihrer roten Gnadenkirche in der Karlsternstraße. Seine Weihe hatte das Gotteshaus am 19. Juni 1949 erlebt – in jenem Jahr, in dem auch das Grundgesetz in Kraft trat.

Bei dem festlichen Gottesdienst mit anschließendem Bankett und Saxofon-Musik konnte Michael Koch den evangelischen Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh als Gastprediger begrüßen. Auf der Empore sorgte der Posaunenchor der Auferstehungskirche für musikalische Untermalung, an der Orgel begleitete Hans-Jochen Vogt. Dazu sang die Gemeinde das passende Lied „Die Kirche steht gegründet“. Es erzählt davon, wie Jesus mit seinem Blut ein Bündnis mit den Gotteshäusern auf Erden einging.

Mehrmals läuteten die Glocken symbolisch im Kirchenturm. „Das steht für einen beweglichen Glauben und christliches Engagement“, gratulierte Jochen Cornelius-Bundschuh der Gnadengemeinde zum 70-jährigen Jubiläum. Was trägt uns durch das Leben? Diese Frage ergründete der Landesbischof in seiner Predigt.

Blick auf den Klimawandel

Außerdem deutete der 62-Jährige an, wie ein mögliches Leben auf der Erde im fernen Jahr 2060 aussehen könnte – im Hinblick auf den politisch aktuell diskutierten Klimawandel unter dem Einfluss der jugendlichen Bewegung „Fridays for Future“. Schon zuvor hatte Michael Koch gesagt: „Erwartungsvoll blicken wir voraus – auf die Wege, die Gott der Kirche weisen wird.“

Seit der Einweihung vor genau sieben Dekaden haben in der Gnadenkirche ungezählte Taufen, Konfirmationen und Hochzeiten stattgefunden. Wie die Gnadenkirche im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt entstanden ist, darauf geht der Gemeindebrief des Monats Juni, der im Gemeindehaus ausliegt, mit Texten und historischen Fotografien ein.

„Dass es nach dem Krieg relativ schnell zu einem Neubau an der Ecke Waldpforte und Karlsternstraße kam, kann als Gnade empfunden werden, was Jahre später durch die Namensgebung ausgedrückt wurde“, kann man in dem 28-seitigen Gemeindebrief über die Errichtung der Gnadenkirche durch den Architekten Otto Bartning lesen.

Mit finanzieller Unterstützung von Christen aus den Vereinigten Staaten konnte das Bauprojekt in Mannheim-Gartenstadt umgesetzt werden, als eine von 40 Notkirchen. Jochen Cornelius-Bundschuh erinnerte in diesem Zusammenhang an die damalige Zeit. Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs habe es kaum Arbeitsplätze gegeben: „Mannheim war zerstört, der Aufschwung war noch nicht in Sicht“.

Nach dem Gottesdienst fand eine digitale Foto-Schau im Gemeindesaal statt, auf der Bühne unterhielt das Saxofon-Quartett Les Quatres mit Stücken wie „Hit the Road Jack“, „Blue Monk“ und „Fever“. Zudem sang der Kinderchor. Als Gastredner sprachen der katholische Pfarrer Christian Hemmersbach von der Gemeinde St. Elisabeth und Ältestenkreis-Vorsitzender Dieter Peulen. Als Geschenk durfte Pfarrer Michael Koch eine Nostalgierose entgegennehmen.

