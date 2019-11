Verein Wichtel beschenkt Kinder

Aktionen für Kinder aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen haben die Frauen des Vereins Mannheimer Wichtel auch in diesem Jahr auf die Beine gestellt. Für Kinder aus den Stadtteilen Waldhof und Käfertal steht ab sofort ein Wunschbaum im Urmel Spielzeug-Fachgeschäft, O 7, 29. Kinder von fünf bis zehn Jahren können am 30. November ins Kino – in den Film Anna und Elsa 2. Anschließend gibt es außerdem noch Überraschungen. Daneben ist eine geschlossene Weihnachtsfeier geplant. Für ihre Aktionen suchen die Wichtel Helfer, Spender und Paten, Informationen unter Telefon 0176/79 72 32 13. schi/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 06.11.2019