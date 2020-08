Vereine helfen Kindern

Der SV Waldhof und der Lions Club Mannheim-Schloss unterstützen ein neues Projekt des DRK-Kreisverbands für Kinder und Jugendliche. In einer Pfandbecher-Sammelaktion hatten sie bei der Partie der Fußballer gegen den 1. FC Magdeburg im Februar 2000 Euro erwirtschaftet. Im Beisein von Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp wurde jetzt der Erlös in einer symbolischen Scheckübergabe an die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Mannheim, Christiane Springer, übergeben.

Der Lions Club Mannheim-Schloss engagiert sich vor allem in der Kinder- und Jugendförderung. Die Spende soll in das neu initiierte Projekt des DRK-Kreisverbands mit dem Namen „Herzenssache/Hunger stillen“ fließen, das benachteiligten Mädchen und Jungs durch ganzheitliche Unterstützung zugutekommen soll. Familien mit geringen finanziellen Möglichkeiten sollen in den Bereichen gesunde Ernährung, Bildung und Freizeitbeschäftigung unterstützt werden. Insbesondere soll jungen benachteiligten Menschen ein Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglicht werden.

Geplant ist der Start des Projekts auf dem Waldhof im Herbst, spätestens aber im Frühjahr 2021. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020