Vernissage in der Galerie Formstein

Galerist Hans Kaufmann lädt in seine Galerie Formstein, am Gartenstädter Waldfriedhof, ein. Die sechs Künstlerinnen Ruth Frank, Eva Kaulard, Elke Scherer, Brigitte Jäger, Claudia Ludwig und Margarethe Hofmann-Bsirske – alle aus dem Malzirkel „Facettenreich“ – präsentieren dort ihre Werke vom 20. September bis zum 21. Oktober. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 20. September, um 19.30 Uhr, in der Galerie. Andreas Finger wird die Vernissage musikalische begleiten. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr. Finissage ist am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr. Die Galerie Formstein ist in der Gartenstädter Kirchwaldstraße 4 zu finden, Tel. 0621/31 22 22, Infos unter galerie.formstein@web.de. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018