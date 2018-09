Verschiedene Nationalitäten arbeiten miteinander

Regelmäßig lädt das Second-Hand- Kaufhaus Fairkauf der Caritas in der Carl-Reuther-Straße 2 im Stadtteil Waldhof zum Langen Tisch ein. In diesem Jahr begrüßte Geschäftsführerin Stefanie Paul auch im Namen ihres Kollegen Manfred Spachmann unter den Gästen Caritas-Vorstand Roman Nitsch und Volker Hemmerich. Vom Caritasrat konnte Paul den stellvertretenden Vorsitzenden Udo Haug, Wolfgang Bielmeier, Stadtrat Egon Jüttner, Claus-Peter Sauter, Ulrich Manz und Sascha Grimminger willkommen heißen. Ein herzliches Hallo galt auch den Kunden, die zu diesem Langen Tisch eingeladen waren.

Nach der Begrüßung stellte sich der neue Marktleiter Dominik Kobel, der auf Michael Plep folgte, vor. Er habe sich zum Ziel gesetzt, in dem Kaufhaus Fairkauf etwas Gutes zu tun, um so auch sozial schwachen Menschen zu helfen. Er dankte denen, die mit ihren Spenden von Möbeln und anderen Artikeln Menschen helfen, die so nicht auf alles verzichten müssten. In dem Second-Hand-Kaufhaus arbeiten Menschen verschiedener Nationalitäten, Bildungswege, Behinderte und Nichtbehinderte miteinander, darauf sei man stolz.

„Wein, Weiber unn noch ebbes“: Zur Unterhaltung trug Christa Krieger vom Freilichtmuseum Gartenstadt bei. Sie erkläre den Begriff „ebbes“, der im Dialekt für viele Dinge herhalten müsse, ausführlich. Nicht nur „ebbes“ war ein Thema an dem Abend. Krieger rezitierte auch Hanns Glückstein und trug ein Gedicht von dem Mannheimer Autor Rainer Holzhausen vor.

An den langen Tischen waren die Gäste zu einem schmackhaften Essen, zubereitet im Restaurant Landolin, eingeladen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018