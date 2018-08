Videoüberwachung zu den Akten gelegt

„Eine teilweise überdachte Straße, in die die Sonne hineinscheinen kann“: Mit diesen Worten stellte der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder im Spätsommer 1988, vor 30 Jahren, die fertiggestellte Passerelle der Öffentlichkeit vor. Die Fußgängerverbindung verläuft zwischen Waldhof-Ost und -West und unterquert die Bundesbahngleise. Passerelle bedeutet laut Duden eigentlich „Fußgängerbrücke“, doch das ist die 110 Meter lange Unterführung natürlich nicht.

Die Einweihungsfeierlichkeiten der Fußgängerverbindung begannen klangvoll mit dem Jugendmusikzug Gelb-Schwarz unter der Leitung von Johann Störk. Neben zahlreicher Prominenz vor allem aus der Politik waren auch mehrere Hundert Bürger gekommen, um das Ereignis gebührend zu feiern.

Der Oberbürgermeister zeigte sich in seiner Rede erfreut: „Ein Bauwerk, über das wir viele Jahre diskutiert haben, ist vollendet.“ Widder erinnerte an zwei Menschen, die wesentlich dazu beigetragen hatten, dass die Passerelle gebaut wurde. Zum einen der langjährige Vorsitzende des SPD-Ortvereins Hubert Reisigel, zum anderen Walter Beckmann. Ihn lobte der Oberbürgermeister für sein engagiertes Streiten für einen schöneren Waldhof. Der damalige Baubürgermeister Nils Gormsen erläuterte, man habe größten Wert auf die Gestaltung der Grünanlagen in der Unterführung gelegt. Holzdecken, Blumenrabatte, Sträucher und ein künstlerisch gestalteter Brunnen sowie behindertengerechte Rampen „schaffen eine gute Atmosphäre“, so Gormsen.

Zehn Millionen Mark

Er hob hervor, dass die Unterführung auch von Rettungsfahrzeugen befahren werden kann und zur Sicherheit der Passanten Notrufeinrichtungen installiert wurden. Für eine später geplante, aber nie verwirklichte Kameraüberwachung hatte die Stadt sogar schon Leitungen verlegt.

Die Kosten für den 110 Meter lange und acht Meter breiten Weg zwischen dem Speckweg und der Oppauer Straße betrugen rund zehn Millionen D-Mark. Die Bundesbahn zahlte für den Teil unter den Bahngleisen sechs Millionen, 1,5 Millionen kamen von der Stadt Mannheim, und der Rest wurde aus Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg ergänzt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018