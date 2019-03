Viele Fragen an die Musiker

„Rhapsodie in School“ – bei einem eindrucksvollen Musik-Projekt sind die Schüler der Waldhofschule in den Genuss einer ganz besonderen Schulstunde gekommen. In Kooperation mit der Musikalischen Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim ist es der Grundschule gelungen, zwei erfolgreiche und mit Preisen ausgezeichnete Musiker auf den Waldhof zu holen.

Die Fagottistin Antonia Zimmermann hat mit einem Quintett den dritten Preis beim ARD-Wettbewerb gewonnen. Der Klarinettist Patrick Koch errang den ersten Preis beim Wetzlarer Klarinettenwettbewerb. Für beide Musiker war der Besuch in einer Mannheimer Schule eine Premiere. Etwa eine Stunde unterhielten sie sich mit fast 60 Schülern der vierten Klassen. Im Musikraum der Schule ging es um ihre tägliche Arbeit mit Proben und Konzerten. Die Profis stellten auch die klanglich oft überraschenden Möglichkeiten ihrer Instrumente vor und beantwortete die zahlreichen Fragen der Jungen und Mädchen.

Einige Monate zuvor hatten die Schüler von Anna Karlovic (Klasse 4a) und Silke Schmaler (Klasse 4b) das Singspiel „Des Kaisers neue Kleider“ im Jungen Nationaltheater Schnawwl besucht. Sie hatten außerdem das Musikmärchen „Peter und der Wolf“ im Unterricht von Musiklehrerin Isabelle Heimbücher behandelt.

Solo-Auftritt im Rosengarten

Fagottistin Antonia Zimmermann und Klarinettist Patrick Koch erzählten unterhaltsam, warum sie sich gerade für ihre zwei Instrumente entschieden haben, aber auch wie aufregend es war, als sie am Abend davor das erste Mal als Solisten mit dem Nationaltheater-Orchester bei „Die Schöne und das Biest“ im Rosengarten auf der Bühne standen: Antonia Zimmermann, die nach eigenen Angaben eigentlich gerne einmal Prinzessin sein möchte, spielte auf ihrem Fagott das Biest und Klarinettist Patrick Koch die Prinzessin – was bei den Schülern für Heiterkeit sorgte.

Musiklehrerin Heimbücher freute sich über den regen Austausch zwischen Schülern und den Künstlern. „Das ist für unsere Schüler ein ganz besonderes Erlebnis, eine Musikstunde zum Anfassen mit Musikern von außerhalb, die ihre Instrumente viel besser erklären als ich das im Musikunterricht könnte“, so die Lehrerin. „Das Besondere dieser bemerkenswerten Musikstunde, in der die Musiker auch Stücke aus ihrem Repertoire spielten, sind die Begegnungen und Gespräche dabei.“

Auch die Schüler sahen die Stunde als eine besondere. „Das hat mir sehr gut gefallen, wie gut die spielen und wie sich das anhört“, sagte Lara, die selbst erst seit Kurzem Blockflöte spielt. „Das war aufregend und hat Spaß gemacht“, fand auch Jayden. „Vielleicht werde ich jetzt auch Musiker, aber eher Schlagzeuger“, überlegte er.

Begegnung mit Klassik

Auch Fagottistin Zimmermann hat die Unterrichtsstunde Freude gemacht. „Das war schön und lustig. Wir wollen helfen, dass Kinder, die wenig Begegnung mit klassischer Musik haben, eine Chance dazu bekommen“, sagte sie.

Erstaunt war die Profimusikerin, wie gut die Kinder ihre Fragen beantworten konnten, beispielsweise nach den Namen der Instrumente. „Die waren gut vorbereitet“, sagte sie anerkennend.

