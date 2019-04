Volksmärchen zeigt sich in neuem Gewand

Die Geschichte ist altbekannt – und doch ganz neu inszeniert: Mit dem Kinderstück „Simsala Grimm – Die Bremer Stadtmusikanten“ gastiert das achtköpfige Team des Figurentheaters Calimero um den mobilen Theatermacher Thomas Frank am Jugendhaus Waldpforte und steht dort gleich elf Mal im Rampenlicht. Wie in den Vorjahren ist die Truppe während der Osterferien angereist.

Im klimatisierten Theaterzelt mit bequemen Schalenstühlen hängt in der Luft der Duft warmen Popcorns. Bis plötzlich auf der hell erleuchteten Bühne ein aufgeklapptes fliegendes Buch daher saust, mit den Puppen Yoyo und Doktor Croc darauf. Sie sind zwei Hauptdarsteller des Theaterstücks, die auf einem fremden Bauernhof eine Bruchlandung erleiden.

Tyrannischer Bauernlümmel

Vor den Kindern und Eltern im Publikum tut sich ein farbenfrohes Märchenland auf: Was stellen diese beiden Figuren dar? Einen roten Drachen und einen Kojoten? Das weiß keiner genau, nicht mal das Theaterteam aus Böblingen selbst. Auf diesem Bauernhof treffen Yoyo und Doktor Croc auf Nutztiere, die unter einem herrischen Landwirt leiden müssen. Darunter ein gackerndes Huhn und ein brummiger Hund, die einander ständig necken. „Für den Kochtopf hast du noch viel zu wenig Fleisch auf den Knochen, du Suppenhuhn!“, knurrt der Hund seinen gefiederten Freund an.

Um dem tyrannischen Bauernlümmel zu entkommen, starten die mit menschlicher Stimme sprechenden Tiere keine Revolution wie in der Fabel „Farm der Tiere“ von George Orwell, sondern ergreifen stattdessen heimlich die Flucht. Fortan wollen der Esel, der Hund, die Katze und der Hahn als singendes Quartett durch die Lande ziehen.

„Ach Croci, deine Wissenschaft ersetzt doch keine Muskelkraft, du bist völlig abgeschlafft“, lauten die Zeilen eines abgespielten Liedes. Mittendrin schließt sich der Bühnenvorhang für einen Szenenwechsel, um die liebevoll gemalte Hintergrundkulisse auszutauschen. Auf der Suche nach einer trockenen Unterkunft begegnen die Tierpuppen später in einer Waldhütte zwei nach Rum gierenden Piraten mit Schatztruhe.

„Wir haben die Aufführungsrechte für mehrere Bundesländer und waren mit unseren Stücken soeben in Hannover und Hildesheim“, erklärt Thomas Frank. „Unsere Stabpuppen werden speziell von der Kölner Puppenmacherin Monika Seibold angefertigt“, schildert der 41-Jährige. Und zwar mit viel Liebe fürs Detail, wie man den comic-haften und hochwertig ausgearbeiteten Theaterpuppen ansieht.

Wechselnde Schulorte

Dieses Jahr feiert das Volksmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ der Gebrüder Grimm sein 200-jähriges Jubiläum. Mit fünf Lastwagen, Wohn- und Bürowagen sowie zwei Puppenspielern ist die Theaterfamilie von Thomas Frank auf deutschen Straßen unterwegs. „Mein Sohn Giorgio feiert seinen zehnten Geburtstag, deshalb bekommt er einen eigenen Wohnwagen mit Kinderzimmer“, verrät Theatermacher Frank. Seine beiden minderjährigen Kinder müssen in jenen Städten zur Schule gehen, in denen das Figurentheater Calimero gerade Station macht. „Schulpflicht reisender Kinder“ nennt sich das in der Behördensprache. „Das funktioniert sehr gut“, berichtet der 41-jährige Vater.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019