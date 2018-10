Voll besetzte Vereinsscheuer fordert Helfer heraus

Beste bayerische Oktoberfeststimmung herrschte in der Goggelscheier des Kleintierzuchtvereine Die Goggelrobber 1900 e.v. in der Altrheinstraße auf dem Waldhof. Die Vorsitzenden Walter Haynitsch und „Konny“ Konrad Bergner freuten sich, die Gäste in der voll besetzten Vereinsscheune begrüßen zu können.

Nicht nur der gut gekühlte Gerstensaft, der bei keinem Oktoberfest fehlen darf, war an diesem Abend gefragt. Daniela Bissantz war unermüdlich am Ausschank beschäftigt, die Gläser zu füllen. Gegen den Hunger servierten die Kleintierzüchter deftige Speisen wie Weißwürste mit Brezel oder die traditionellen frisch gegrillten Hähnchen.

Für gute Stimmung war DJ Hellmut zuständig. Er hatte immer wieder neue Schlager und Stimmungsmusik im Gepäck. Bis weit nach Mitternacht hielt die gute Laune an, und die „Goggler“ feierten noch lange zusammen mit Freunden und Bekannten weiter. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018