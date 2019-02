Vom Baum zum Brettchen

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald KV Mannheim stellt ihr neues Familienprogramm vor. „Aufgrund des großen Interesses haben wir die Anzahl der Veranstaltungen erhöht. Dafür ein großer Dank unserem Kooperationspartner Waldhaus Mannheim für die Unterstützung“, erklärt der Vorsitzende Alexander Manz.

Der Saisonstart für Kinder ab sechs Jahren findet am Sonntag, 31. März, 14 bis 17 Uhr, statt. Marco Ieronimo baut mit den Teilnehmern Insektenhotels. Ein Akkuschrauber mit Bohrern sollte mitgebracht werden. Am 14. April, 14 bis 17 Uhr, geht es für Kinder ab acht Jahre mit Marco Ieronimo um „Feuermachen ohne Papier und Streichholz“.

Kochen in freier Natur

„Zurück zum Ursprung – Wildnisküche am offenen Feuer“ heißt es für Mädchen und Jungen ab sechs Jahre am 12. Mai (12 bis 15 Uhr) mit Dominik Gentner und Petra Habeck. Dazu gehören Informationen zu Wildpflanzen und Kochutensilien. Mitte ein Küchenmesser, Schneidbrett, Suppenteller und Löffel mitbringen. Schmuckstücke aus Kiefernrinde stehen am 2. Juni (9.30 bis 12.30 Uhr) im Mittelpunkt. Dominik Gentner und Carolin Gerlach zeigen Teilnehmern ab zehn Jahren, wie es geht. Bitte eine Tasse mitbringen.

Musikalisch wird es am 14. Juli (14 bis 17 Uhr) mit Christine Müller-Beblavy und „Der Wald ist voller Töne – Waldmusik“ für junge Menschen ab sechs Jahren. Hierzu gehört auch das Basteln von Instrumenten. Wie es unter dem Waldboden zugeht erklärt Marco Ieronimo am 22. September (14 bis 17 Uhr) Kindern ab sieben Jahren. Am 26. Oktober heißt es mit Mirko Klein „Vom Baum zum Vesperbrett“ (11 bis 15 Uhr). Teilnehmer ab acht Jahren fällen einen Baum und machen Brettchen. Abschluss ist am 2. November (17 bis 20 Uhr) mit „Sternegucken und lecker Stockbrot“ und Mirko Klein (ab sechs Jahre).

Alle Termine sind kostenfrei. Treffpunkt ist das Waldhaus Mannheim (Waldpforte 199). Der Verein bittet darum, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung anzuziehen. Getränke und Snacks sind mitzubringen. Kinder können nur in Begleitung Erwachsener teilnehmen. Anmeldungen sind erforderlich und telefonisch (Dienstag, Donnerstag und Freitagvormittag) unter 0621/7481455 oder 06221/5221646 sowie per Mail (geschaeftsfuehrung@sdw-mannheim.de) möglich. baum

