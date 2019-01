Von der Residenz zur Erlöserkirche

Zum achten Mal kommt der Gospelchor Power People zum Neujahrskonzert in die Gartenstadt: Unter dem Motto „Power“ tritt „der sympathische Chor aus der Mannheimer Residenz“, wie er sich selbst nennt, am Samstag, 19. Januar, 19 Uhr, in der Erlöserkirche, Waldstraße 117, auf. Zum Repertoire der Mannheimer gehören vor allem Spirituals und Gospels. Aber die Sänger schlagen auch Brücken zu anderen musikalischen Stilrichtungen, etwa zu modernen geistlichen Liedern in verschiedenen Sprachen oder diversen Songs aus Pop und Jazz.

Die Power People, geleitet von Daniel Fieß, sind im Sommer 2009 als Chorprojekt der Alt-Katholischen Pfarrgemeinde Mannheim-Ludwigshafen entstanden. Ursprünglich nur gedacht zur musikalischen Umrahmung einer gemeindeinternen Veranstaltung, haben sie sich schnell zu einem festen Chor mit 17 Sängern unterschiedlicher Konfessionen entwickelt.

Die Power People sind durch zahlreiche Aufritte in Krankenhäusern und Seniorenresidenzen, Mitwirkung bei Gottesdiensten verschiedener Glaubensrichtungen, dem Gospelday der Mannheimer Sommermusik und abendfüllenden Konzerte über die Grenzen Mannheims hinaus bekannt. Bei jährlichen Chorfahrten waren sie schon in Berlin, Bern, Thun und Luzern, Bregenz, Wien, Klagenfurt, Husum und Würzburg. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Im März 2014 hat der Chor seine erste CD mit dem Titel „Wherever I go“ veröffentlicht und feiert im Juli sein zehnjähriges Bestehen. Näheres unter power-gospel.de. bhr

