Von Thessaloniki über New York nach Mannheim

Am 13. Mai 1999 wurde der Erzpriester der griechisch-orthodoxen Gemeinde Mannheim, Georgios Basioudis, in Neuss zum Priester geweiht. Jetzt feierte er sein Jubiläum im Kreise seiner Gemeinde mit einem Gottesdienst in der Kreuzerhöhungskirche auf dem Luzenberg. Zu seinen Ehren erschien bei diesem Fest Vater Thomas aus München, der die Reliquien verschiedener Heiliger zur Segnung mitbrachte.

Nach seinem Studium in seiner Heimatstadt Thessaloniki ging Basioudis in den 90er Jahren nach England und in die Forschung im St. Vladimir’s Theological Seminar in New York. Am 5. April 2001 schloss er seine Doktorarbeit „Der Beitrag von Vater Alexander Schmemann zur Lithurgischen und zur Orthodoxen Theologie“ mit „Summa cum laude“ ab. Sein Weg als Priester führte ihn durch mehrere Städte in Deutschland. Seit Dezember 2003 ist er Pfarrer in der griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde Mannheim mit Heidelberg, Schwetzingen, Ladenburg, Weinheim und Lampertheim. Ökumenische Erfahrung sammelte Georgios Basioudis in verschiedenen Ausschüssen. Weitere Ämter führte er seit 2004 als stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Mannheim. Der Priester ist Mitglied der Theologischen Kommission der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland. Weiter ist er stellvertretender Delegierter der griechisch-orthodoxen Metropolie der ACK Hessen-Rheinhessen.

Der mehrsprachige Erzpriester legte sein Sprachdiplom an der Universität Cambridge wie auch am Goethe-Institut ab. Mit weiteren Ämtern ist der verheiratete Priester in weiteren Netzwerken aktiv. Mit dem Deutschen Roten Kreuz organisiert und betreut die Kirchengemeinde mittlerweile sieben Blutspendeaktionen auf dem Luzenberg.

Bei seiner Rede in der Kirche bedankte sich Basioudis bei allen, die ihn auf seinem Lebensweg unterstützt und begleitet haben. „Meine Frau Zinovia Pantazidou ist das größte Geschenk Gottes in meinem Leben“, erklärte er nicht ohne Stolz. Er beschrieb die Theologin als eine dynamische Frau mit Persönlichkeit. „Ich danke Dir aus der Tiefe meines Herzens für alles. Ich liebe Dich“.

Seine Frau war es auch, die die köstliche „Vigil Suppe“ (eine Art Gemüsesuppe) gekocht hatte, die den Gottesdienstbesuchern um Mitternacht serviert wurde. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019