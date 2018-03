Vorort-Entwicklung im Blick

Anzeige

Die Bürgerinitiative Waldhof-West trifft sich am Donnerstag, 8. März, um 18 Uhr, zum 13. Bürgertreff in der Johannes-Gutenberg-Schule (Waldhofschule), Oppauer Straße 3. Das Zimmer 201 (1. OG) erreichen die Teilnehmer über den rechten Schulhofteil zum Hintereingang.

Bei der Zusammenkunft, zu der Vertreter des Gemeinderates und des Bezirksbeirates eingeladen sind, sollen verschiedene Themen besprochen werden: Die Entwicklung auf dem Alten Waldhof seit dem letzten Bürgertreff soll ebenso zur Sprache kommen wie der Punkt „Bestehende Infrastrukturprobleme auf dem Alten Waldhof“. Der Sprecher Jürgen Kurtz möchte zudem Informationen „zu den potenziellen Geländeverkäufen der Firma St. Gobain (Spiegelfabrik)“ geben.

Bei der jüngsten Bezirksbeiratssitzung hatte die Initiative bereits ihre Bedenken zum Verkauf der beiden Grundstücke an der Sandhofer- und an der Luzenbergstraße vorgebracht: „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, so Kurtz, der sich eine Bürgerbeteiligung gewünscht hätte: „Die Grundstücke waren die einzige Möglichkeit, die Stadtteile zu verbinden.“ Stadträtin Melis Sekmen (Grüne) erklärte: „Wir wurden auch nicht informiert.“ Die Stadt berichtete, dass sich ein Baumarktunternehmen für das Areal an der Luzenbergstraße interessiere. Für die Sandhofer Straße gebe es mehrere Interessenten. baum