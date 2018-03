Vorsitzende wirbt für mehr Helfer

Anzeige

Es hat zwar eine Zeit lang gedauert, doch jetzt ist die Sanierung des Daches am Bürgerhaus in der Gartenstadt in trockenen Tüchern. Die Stadt hat für die Ertüchtigung einen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro in den Haushalt eingestellt, so dass mit den Arbeiten begonnen werden kann. Das erfuhren die Mitglieder des Bürgervereins bei der Jahreshauptversammlung.

Im Großen und Ganzen verlief die Versammlung in ruhigen und geordneten Bahnen. Lediglich beim Thema „Kalenderblatttermin des Gartenstadt-Journals“, bei dem im vergangenen Oktober nur fünf Vereinsvorsitzende anwesend waren, gerieten zwei Vorsitzende aneinander, weil der eine dem anderen vorwarf, ein Nichterscheinen sei despektierlich. Das wollte der andere dann doch nicht auf sich sitzen lassen und begründete das Nichterscheinen mit Terminüberschneidungen. Außerdem könnten die Termine vorab per Mail verschickt werden. Dadurch könnten größere Doppelungen vermieden werden.

Kassiererin Martina Steitz hatte zuvor einen ausführlichen Bericht abgegeben. Revisor Mike Hiat hatte der Versammlung die Entlastung des Vorstandes empfohlen, die auch beschlossen wurde. In der Aussprache merkte Manfred Of an, dass Stadtrat Roland Weiß im Gartenstadt-Journal acht Mal abgebildet gewesen sei. Diesem sprang CDU-Stadtrat Thomas Hornung bei: „Wer viel unterwegs ist, kommt auch öfter in die Zeitung“, lautete sein Credo. Die Macher des Blattes sollten auf Neutralität achten, gab Of zu bedenken.