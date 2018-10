Vortrag „Mannheim in Bewegung“

Der Sozialverband VdK, Ortsverband Mannheim/Waldhof/Gartenstadt, lädt am Samstag, 6. Oktober, 14 Uhr, zum Kaffeenachmittag mit Referat ins Bürgerhaus (Kirchwaldstraße) ein. Tanja Vogel spricht zum Thema „Mannheim in Bewegung – Von Laufrädern, Pferdebahnen, Automobilen und Luftschiffen“. In der Ankündigung heißt es: „Ob Laufräder, Dampfschiffe, Kettenschiffe, Dampflokomotiven, Pferdebahnen, Straßenbahnen, Automobile, Bulldogs oder Luftschiffe – jedes dieser Bewegungsmittel hat in Mannheim seine eigene Geschichte“. Der Vortrag beschäftigt sich auch mit der „schnellsten Zigarre der Welt“, dem ersten Mannheimer Bahnhof und mehr. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.10.2018