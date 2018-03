„Was hier geleistet wird, ist aller Ehren wert“

Anzeige

Über diese und andere Hintergründe ließen sich Löbel und CDU-Stadtrat Thomas Hornung von Caritas-Vorstand Roman Nitsch und dem ehrenamtlichen Tafel-Leiter Karl-Heinz Moll sowie beim DRK vom hauptamtlichen Tafel-Leiter Hubert Mitsch informieren. Sie erklärten den organisatorischen Aufwand, erläuterten die Strukturen und das jeweilige Vorgehen. Die berechtigten Personen sind in Mannheim bunt gemischt: Großfamilien, Alleinerziehende, Rentner, Arbeitslose. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund hielten sich in etwa die Waage. Gebe es Konflikte, was vorkomme, aber bislang nicht zum Problem geworden sei, schaffe man es, dies über Regelungen beim Anstehen, beim Einlass ins Geschäft und dergleichen zu regeln.

Löbel half bei Ausgabe und Verkauf der Lebensmittel. So kam er mit Helfern und Betroffenen ins Gespräch. „Das war eine wichtige Erfahrung, und es waren wertvolle Einblicke für mich“, erklärte der Abgeordnete. Die Hinweise und Anregungen der Tafel-Verantwortlichen, wie man Bürokratie, Gebühren und sonstigen Aufwand für die Tafeln senken könnte, so dass sie ihre Arbeit ohne allzu große finanzielle Defizite fortsetzen können, nehme er mit nach Berlin und in die Mannheimer Kommunalpolitik. red/bhr

