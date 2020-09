„Wichtig für die Integration“

Nach mehr als 25 Jahren Einsatz von Bürgern und Stadtteil-Politikern eröffnet voraussichtlich 2022 ein Jugendtreff auf dem Luzenberg. Baubeginn vor Ort soll – etwas später als noch im Frühjahr geplant – im zweiten Quartal 2021 sein, teilt die Stadt auf Anfrage dieser Zeitung mit. Die Inbetriebnahme sei deshalb „frühestens Ende 2022“ vorgesehen.

Das Areal für den Jugendtreff befindet sich auf einem 3200 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem auch das Eltern-Kind-Zentrum zuhause ist. Anfang dieses Jahres hatte die Stadt bereits vorbereitende Maßnahmen auf dem Grundstück in der Spiegelfabrik 25 umgesetzt: „Wir haben einen Bauzaun auf die geplante Grundstücksgrenze gestellt und das Gelände gerodet, eine Kampfmittelsondierung durchgeführt und ein Baugrundgutachten erstellt“, so die Stadt. Noch in diesem Jahr werde die Bauantragsplanung fertiggestellt.

Ziel: Treff in jedem Stadtteil

„Die Jugendlichen in Luzenberg haben bereits seit langem dem Wunsch nach einem eigenen Jugendtreff vor Ort geäußert. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Wunsch nun realisieren können und den Jugendlichen einen festen, attraktiven Treffpunkt in ihrem Stadtteil bieten können“, sagt Bürgermeister Dirk Grunert dem „MM“. Dort könnten sie selbst ein an ihren Interessen orientiertes Freizeitangebot mitgestalten. „Eine Evaluation von vergleichbaren Einrichtungen in anderen Stadtteilen hat gezeigt, dass offene Jugendeinrichtungen ein wichtiger Faktor für die Integration unterschiedlicher Zielgruppen und das Community-Building in den jeweiligen Quartieren sind. Unser Ziel ist es, dass es zukünftig in jedem Stadtteil einen Jugendtreff gibt “, betont Grunert.

Die Kinder und Jugendlichen des Stadtteils haben an dem Vorhaben tatkräftig mitgewirkt. Schon beim ersten Kindergipfel 2014 hatten sie ein Video über ihre Wohn- und Freizeitsituation gezeigt. Beim Jugendgipfel 2017 arbeiteten sie dann ihre Wünsche und Anregungen weiter aus. Die Ergebnisse dieses Workshops wurden dann auch in die Ausschreibung eines Wettbewerbs aufgenommen, den das Mannheimer Büro Storch und Federle 2019 für sich entscheiden konnte.

Nach den Wünschen der jungen Leute sollen in dem L-förmigen Gebäude beispielsweise zwei Gruppenräume entstehen, die als Bewegungsräume oder für kreative Aktiviäten genutzt werden können. Computer und W-Lan, ein Café- und Aufenthaltsbereich sind ebenfalls geplant, es gibt einen zugänglichen Dachbereich. Auf dem Grundstück soll es Platz für freie Spiele geben, einen Garten können sich die Jugendlichen ebenfalls anlegen.

Barrierefreier Zugang

Der Zugang zum Außengelände sowie dem Jugendtreff werden barrierefrei sein. Für eine umweltfreundliche Energieversorgung wurde eine Photovoltaik-Anlage auf einer begrünten Fläche auf dem Dach vorgesehen, informiert die Stadt. Zur Unterstützung der klimafreundlichen Mobilität plant die Stadt zudem eine Ladestation für Elektroautos. Sommerlichen Wärmeschutz gebe es durch das Vordach zum Hof und den Baum als Schattenspender. „Die Holzständerbauweise unterstreicht den Aspekt einer nachhaltigen Bauweise“, so die Stadt. Ein Aufzug und eine Rampe sollen allen Jugendlichen ermöglichen, die Außenflächen auf dem Dach zu nutzen.

Engagement bündeln

Weil sich die Bevölkerung in den vergangenen Jahren immer stärker für einen Jugendtreff einsetzte, wurde im Oktober 2016 ein Förderverein gegründet, der das bürgerschaftliche Engagement bündeln sollte. Der Vorsitzende und Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei hatte zuletzt von einem „Traum“ gesprochen, der wahr werde. Auch seine Stellvertreter Waltraud Esser und Martin Willig lobten das Projekt als wichtiges Ausrufezeichen für Kinder und Jugendliche auf dem Luzenberg. Esser hatte bei der Vorstellung der Architektenpläne im vergangenen Jahr erklärt, dass sie sich seit 25 Jahren für den Jugendtreff einsetze: „Doch ich musste erst 72 Jahre alt werden, bevor der Traum Wirklichkeit wird.“

Bis das Haus voraussichtlich Ende 2022 eröffnet, kann der Nachwuchs weiterhin die offene Jugendarbeit nutzen, die von der Jugendförderung der Stadt im Juli 2014 eingerichtet wurde. Hier finden regelmäßig Angebote für Kinder und Jugendliche von zehn bis 18 Jahren statt. Anlaufstelle ist ein Büro in den Räumen der städtischen Psychologischen Beratungsstelle in der Sandhofer Straße 22. Dort können kleinere Angebote stattfinden. Ansonsten nutzen die Mitarbeiter Räume im Jugendtreff Sandhofen, in den Jugendhäusern Soul-Men-Club und Waldpforte sowie in der Griechisch-Orthodoxen-Gemeinde.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020