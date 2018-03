Anzeige

Mit seinen Ferienaktionen garantiert das evangelische Kinder- und Jugendwerk seit zehn Jahren in den Schulferien beim Mannheimer Nachwuchs gute Unterhaltung. Eine ganze Woche lang sorgten die Verantwortlichen in der Jugendkirche am Speckweg auch diesmal für Kurzweil. Doch nicht nur Spiel und Spaß standen im Vordergrund. „Wir stellen das Ferienangebot jedes Mal unter ein bestimmtes Thema“, sagte Ekkehard Dreizler.

In den Faschingsferien lautete die Überschrift „Wie funktioniert eigentlich unsere Stadt?“. Der Landesjugendreferent berichtete: „An fünf Tagen haben wir verschiedene Ausflüge unternommen.“ So warfen die Mädchen und Jungen einen Blick hinter die Kulissen des Mannheimer Hauptbahnhofs und besichtigten das Pumpwerk Ochsenpferch.

Am Mittwoch besuchte die Truppe das Klärwerk. Einen Tag später führte der Ausflug die Mädchen und Jungen zum Betriebshof der RNV. Den Höhepunkt bildete zum Abschluss ein Rundgang durch das Rathaus. „Insgesamt 19 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren nahmen in den Faschingsferien das Angebot des Kinder- und Jugendwerks wahr“, so Markus Striehl.