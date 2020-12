Willkommenes Startkapital zur Erneuerung des Fußballplatzes

Florian Grabarek, Vorstand der Familienheim Rhein-Neckar e.G., und sein Mitarbeiter Felix Ernst besuchten jetzt das Johann-Peter-Hebel-Heim und übergaben an Maureen Wesoly und Max Kaltenbach vom Heimbeirat einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro. „Die Spende vom Familienheim ist die Anschubfinanzierung für die Erneuerung unseres heimeigenen Fußballplatzes“, freute sich Karolina Benz, Assistentin der Heimleitung.

Eine braune Fläche

Der Heimbeirat als Instrument der Partizipation und Eigenbeteiligung habe in seiner letzten Sitzung den Beschluss gefasst, sich aktuell mit dem Thema zu beschäftigen und dafür Sponsoren zu suchen. „Der alte Fußballplatz ist eine Brache, eine braune Fläche und kein richtiger Rasenplatz“, zeigte Benz. Vor allem beim Bodenbelag sollte was passieren, damit der Fußballplatz besser gestaltbar und benutzbar ist. „Und vielleicht sind auch ein paar Sitzplätze möglich“, hoffet Benz. Da freute man sich natürlich riesig über die Unterstützung.

Das Johann-Peter-Hebel-Heim ist Mitgliedseinrichtung des Diakonischen Werkes Baden und gehört der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe Nord-Baden (EKJN) an. Um das breite Spektrum an erzieherischen Hilfen im Rahmen des SGBVIII sowie die individuelle Begleitung und Förderung der Kinder und Jugendlichen durch stationäre, teilstationäre und ambulante Maßnahmen finanzieren zu können, ist das Heim auf Hilfe angewiesen.

Schon Weihnachten 2019 hatte die Familienheim Rhein-Neckar e.G. die jungen Heimbewohner mit 30 Kinokarten beschenkt. „Die 500 Euro stammten aus ihrem Genossenschaftsbudget“, sagte Grabarek. Er hob die enge Verbindung zum Johann-Peter-Hebel-Heim hervor. Drei Wohngruppen wohnten in ihrem Bestandsgebäude auf Franklin, wo sich auch eine kleine Schule als Außenstelle des Johann-Peter-Hebel-Heims befindet. Zufällig bauten sie außerdem neben dem Johann-Peter-Hebel-Heim, Am Kuhbuckel in der Gartenstadt, zwei große Blocks à drei Häuser mit Sozialwohnungen. „Das sind unsere Mieter, also passt das gut zusammen“, meinte Ernst. Wegen Corona hätten sie sich Gedanken gemacht, dass eigentlich jeder für sich agiert. Das Johann-Peter-Hebel-Heim, ihre Mieter und Regionalität für sie wichtige Kriterien ihrer Fürsorge und für Spenden. ost

