„Wir kämpfen hier für den Zusammenhalt“

Von den insgesamt 19 Wohnblöcken, die ab 1852 hier entstanden, ist ein einziger übrig: „Die Spiegelsiedlung war eine richtige Stadt, es gab einfach alles, Kirchen, Kindergarten, Schule und mehr“, sagt Waltraud Esser und zeigt auf ein gelbes Gebäude. Hier ist die 72-Jährige aufgewachsen und hat – bis auf eine kurze Zeit in der Waldhöfer Hubenstraße – immer auf dem Luzenberg gewohnt.

„Und im Spiegelschlöss’l haben sich alle getroffen“, erzählt sie weiter: Noch heute ist das Lokal vor den Pforten der Spiegelfabrik St. Gobain Glass nicht nur Treffpunkt für alteingesessene Bürger, sondern auch für Fußballfans des SV Waldhof. An allen Wänden und Ablageflächen gibt es jede Menge Erinnerungsstücke des Vereins, sogar Kleidung berühmter Spieler ist zu sehen.

Direkt gegenüber steht der einzige erhaltene Teil der „Spiggl“, der ältesten Mannheimer Arbeiterwohnsiedlung: „Hier durfte nur wohnen, wer auch in der Fabrik gearbeitet hat.“ Von überall seien die Arbeiter gekommen und hofften auf eine Anstellung: „Neben uns hat die Schwester von Sepp Herberger gewohnt“, berichtet Waltraud Esser. Das Gebäude, in dem Sepp Herberger 1897 geboren wurde, steht zwar nicht mehr. Doch ein Porträt am einzig noch bestehenden Haus der Spiegelsiedlung erinnert an den berühmten Fußball-Nationaltrainer.

Waltraud Esser hat sich in der Wohnung in der Mitte der Häuserzeile im oberen Stock ein Zimmer mit ihren beiden Brüdern geteilt. Unter ihr habe der Schulkamerad ihrer Oma gelebt: „Der hat donnerstags immer die Hitparade aufgedreht, die hatten früh einen Fernseher, das hatte kaum jemand. Wenn ans Wasserrohr geklopft wurde, dann durften wir runterkommen.“

Arm und Reich beisammen

Schon ihre Mutter wuchs in der Spiegelsiedlung auf. Und weil der Vater von Waltraud Esser als Direktions-Chauffeur der Fabrik allerlei Prominenz kutschierte, hatte die Familie beste Einblicke in die ganz besonders schick ausgestatteten Häuser. Ob jemand arm oder reich war, sei in der „Spiggl“ aber nicht wichtig gewesen. „Ich spielte auch mit der Tochter des Personalchefs. Sie hatte Puppenkleider und ein Klavier.“

Auf dem Spaziergang durch ihr Viertel zeigt Waltraud Esser den evangelischen Kindergarten in der Stolberger Straße. Als die Luzenbergerin vor 37 Jahren die Luzies gründete – eine Frauengruppe, die gemeinsam turnen und Zeit verbringen wollte – trafen sich die Damen hier: „Uns gibt es immer noch, wir sind 19 Leute zwischen 23 und 90.“

Als langjährige Kirchenälteste der evangelischen Gemeinde Waldhof-Luzenberg habe sie sich zudem für den Stadtteil eingesetzt, Straßenfeste organisiert und Hand in Hand mit Vereinen zusammengearbeitet: „Mir war immer wichtig, dass der Luzenberg im Gespräch bleibt. Aber die große Integration haben wir leider nicht geschafft.“ Viele der Nachbarn mit Migrationshintergrund seien nicht zu den Festen gekommen oder schnell verschwunden, bedauert sie.

Vergessener Stadtteil

Der Luzenberg sei schon lange ein „vergessener Stadtteil“, sagt Waltraud Esser. Neben der Trennung durch die Bahnlinie sei auch die Nahversorgung immer mehr zum Problem geworden: „Wir hatten mal fünf Metzger und einige Bäcker.“ Fritz Hoffmann, der Wirt vom Spiegelschlöss’l, kommt dazu: „Und ein Möbelgeschäft“, erinnert er sich. „Sogar ein Milchgeschäft mit einem Sahneautomaten gab es. Wenn ich die Milchkanne nicht geschlenkert habe, durfte ich mir Sahne holen. Aber manchmal hab ich auch die Kanne umhergewirbelt, dann gab es natürlich nichts“, fällt Waltraud Esser lachend ein. Heute sei von den Geschäften allerdings fast keines mehr übrig.

Mit der Gründung des Spiegelvereins vor wenigen Wochen seien aber wichtige Weichen gestellt worden, den Vorort voranzubringen. „Und auch der Jugendtreff wird toll. Das Gelände, wo es schon Krippe, Kindergarten und Hort gibt, wird das größte Außengelände der Stadt.“ Keinen guten Ruf habe jedoch der Spiegelpark, die einzige größere öffentliche Grünfläche in der Nähe: „Wir nennen sie Knoddelwies, überall ist Hundekot“, sagt Waltraud Esser. Obwohl sie sich wünscht, dass die Integration im Viertel besser geklappt hätte, gibt sie die Hoffnung nicht auf: „Ich liebe mein Multi-Kulti-Viertel. Wir Luzenberger kämpfen hier für den Zusammenhalt.“

