UN-Jugendbotschafter Wolfgang Riegelsberger hat eine klare Botschaft: „Wir wollen den Stadtteil aufwerten.“ Er gehört zur Runde der Luzenberger Spiegelgespräche, die gerade zum vierten Mal getagt hat. Das Gremium aus Bürgern sowie Vertretern der Hochschule, aus Gewerbe und Wirtschaft möchte im Vorort etwas bewirken: „Im Ranking der Mannheimer Stadtteile rangiert der Luzenberg nämlich weit unten.“

Besonderes Unterrichtsfach

Schon seit Jahren gibt es im Semesterplan der Fakultät für Sozialwesen an der Hochschule Mannheim einen Schwerpunkt: Die Studenten sollen in den Stadtteilen aktiv werden. Seit dem Sommersemester 2018 arbeitet der Lehrbeauftragte Stefan Möhrke gemeinsam mit Thomas Haug, Lea Hauck, Lisa Dietz, Huong Tran und Hanni Lötzsch vor Ort. „Das ist eine Lern- und Forschungswerkstatt. Wir geben Handlungsempfehlungen“, erklärt Möhrke. Neben der Aufwertung des Stadtteils hat sich die Gruppe auch eine bessere Kooperation zwischen dem alten und dem neuen Luzenberg auf die Fahne geschrieben. „Durch das Wohnprojekt Joy am Ufer gibt es eine große Veränderung“, erklärt Möhrke. Fast 800 Menschen ziehen neu in den Stadtteil.

Diesmal hat die Studentengruppe ein besonderes Nebenprodukt geschaffen: einen Jahreskalender, bei dem auf jedem Blatt ein historisches und ein aktuelles Bild einander gegenüberstehen. Die Idee ist bei einem der Spiegelgespräche entstanden. Dabei sei der Kontakt zu Klaus Schillinger und seinem Archiv entstanden. „Ich habe Bilder geliefert, den Rest haben die jungen Leute allein gemacht“, lacht Schillinger.

Die Studenten sind von der Praxisarbeit sehr angetan: „Wir haben einen guten Einblick in den Stadtteil bekommen“, sagt Thomas Haug. Der Kalender sei für Neu-Luzenberger und Alteingesessene interessant. Auch Huong Tran findet: „Als Gruppe haben wir etwas tolles aufgebaut, das war spannend.“ Lisa Dietz schätzt das Projekt ebenfalls: „Es ist eine ganz andere Arbeit als die üblichen Leistungen während des Studiums.“ Huong Tran pflichtet ihr bei: „Zwanglos, man war motiviert.“

Bei persönlichen Gesprächen mit den Bürgern hätten sich stets die gleichen Problembereiche herauskristallisiert: Spiegelpark und Sauberkeit. „Diese Ergebnisse sind identisch mit den Studien, die es für den Luzenberg schon gab“, weiß auch Riegelsberger. Er fügt hinzu: „Diese interessante Form der Stadtteilarbeit ist nirgends in der Republik zu finden. Die Kooperation der Leute ist einzigartig. Beim UN Habitat, einem Wohn- und Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen, wird das als ideale Maßnahme angesehen.“

Grundlage der Arbeit sei, nicht auf die Politik zu warten: „Klar, sie kommt irgendwann dazu und unterstützt uns“, so Riegelsberger. Losgelegt werde aber schon viel früher. „Einfach anfangen und Schritt für Schritt weitermachen“, laute die Devise. So könnten konkret Lebensbedingungen verbessert werden.

Einen großen Anteil habe dabei die Gruppe der Spiegelgespräche, aus der bald ein eigenständiger Verein entstehen soll. Die auf dem Luzenberg ansässigen Firmen würden über den Verlauf dieser Treffen regelmäßig unterrichtet: „Dabei geht es darum, die Firmen einzubinden und als Teil der städtischen Situation zu begreifen“, erklärt Riegelsberger. Die Vereinsgründung sei für das Vorhaben als öffentliches Sprachrohr wichtig, erläutert Möhrke. Freilich benötige man auch Sponsorengelder, wenn man auf tragfähigen Füßen stehen wolle: „Aber es geht auch darum, auf dem Verein eine gemeinwesenorientierte Arbeit aufzubauen. Die Leute sollen lernen, sich aus ihren Ressourcen selbst zu helfen.“

Weihnachtsbaum leuchtet

Der nächste Termin, den die Spiegelrunde ins Leben gerufen hat, findet morgen, 24. November, statt. Um 17 Uhr stellt die Gruppe im Spiegelpark einen Weihnachtsbaum auf. Die MVV hat angekündigt, die Kosten zu übernehmen. Auch im kommenden Jahr ist für den Baum gesorgt: Die Grünen um Melis Sekmen haben die Finanzierung zugesagt.

„Wir haben wirklich das Gefühl, dass sich auf dem Luzenberg etwas bewegt“, sagt Möhrke. Bestes Beispiel dafür sei die bislang fehlende Beleuchtung im Spiegelpark. Schon lange kritisieren die Bürger, dass es dort zu dunkel sei. Bei einem Spiegelgespräch habe nun auch die Werksleitung von St. Gobain erklärt, dort seit einiger Zeit Laternen installieren zu wollen: „Jetzt kommen beide zusammen. Und vielleicht gibt es noch in diesem Jahr ein Treffen mit MVV und St. Gobain, um das zu verwirklichen“, sagt Riegelsberger.

