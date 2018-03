„Wir wollen die Situation verbessern“

Anzeige

Seine Kollegin Daniela Machmer stellte die Pläne für die drei fast nebeneinanderliegenden Plätze vor. „Auf dem Eschenhof gibt es derzeit überwiegend Geräte für kleinere Kinder.“ Deshalb wolle die Verwaltung Wipptiere vom Hainbuchenhof hierher umsiedeln: „Es entstehen insgesamt 800 Quadratmeter Spielfläche“, so Machmer. Die 75 000 Euro fließen in die Erweiterung und neue Geräte.

Auf dem Eichenhof-Spielplatz ist eine Aufteilung in einen Kickplatz und einen Spielbereich angedacht. Die Stadt plant, die Tischtennisplatte vom Hainbuchenareal hierher umzuziehen: „Außerdem wollen wir die Spielgeräte erweitern für ältere Kinder ab der Grundschule“, so Machmer. Der Eichenhof bekommt mit 88 000 Euro den höchsten Betrag der drei Plätze. Für den Hainbuchenhof ist eine naturnahe Umgestaltung geplant: „Darauf soll gelebt und gebastelt werden“, so Machmer. Dabei sei die Verwaltung auf die Hilfe der Bürger angewiesen: „Sagen sie uns, was sie dort toll finden würden.“ 30 000 Euro sind hierfür vorgesehen.

Die Bürger der direkt angrenzenden Bebauung kamen neugierig zu der Begehung und äußerten ihre Bedenken: „Teilweise machen Jugendliche hier bis 12 Uhr nachts Krach“, sagte ein Anwohner. Schwennen erklärte, die Sorgen der Bürger zu berücksichtigen, bevor die Bauvorhaben starten. Kubala warb bei den Anwohnern dafür, weitere Spielplatzpatenschaften zu übernehmen.

Auch Hochwald-Areal erneuern

Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Andrea Jessen (SPD) wollte beim Rundgang wissen, ob eines der drei angesprochenen Areale zurückgebaut werde: „Nichts wird rückgebaut“, so Schwennen. „Wir wollen naturnahe Möglichkeiten zum Klettern bieten, es wird eine Mischung aus unterschiedlichen Angeboten werden“, so Kubala. Den Einwand einer Bürgerin, dass die Kinder das „Naturnahe“ bereits gegenüber im Wald hätten, ließ Kubala nicht gelten: „Es wird nicht nur Holz und Stein, sondern auch Geräte geben.“

Auch zu anderen Spielplätzen im Bezirk gab es beim Stadtteilrundgang Neuigkeiten: Der Spielplatz Hochwald soll demnach bereits in diesem Jahr erneuert werden, das Areal am Waldmeisterring zunächst erhalten und in vier bis fünf Jahren saniert werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018