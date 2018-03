„Wir wollen mehr Ampeln haben“

Anzeige

Die Kinder toben durch das Jugendhaus Soul Men Club im Stadtteil Waldhof-Ost. Es ist laut, in einer Ecke gibt es eine Kissenschlacht, anderswo spielen die Kinder Fangen. Einige Jugendliche hängen stumm am Handy. Urs Südhof von der Stadtjugendring-Initiative „68Deins!“ hat Probleme, Ruhe zu bekommen. Erst, als irgendjemand laut pfeift, wird es leiser, und Südhof kann mit der Stadtteilversammlung auf dem Waldhof beginnen: „Gleich kommen die Politiker, und Ihr stellt denen dann in Gruppen Eure Plakate vor. Okay? Dann los!“

Die Plakate hängen an der Wand, sortiert nach Themen. Auf einigen geht es um Verkehr, auf anderen um Spielplätze oder die Zukunft vom Treffpunkt Winkel e.V. In verschiedenen Foren haben die Kinder sich Gedanken gemacht, was in ihrem Stadtteil anders oder besser laufen sollte, natürlich vor allem aus ihrer Sicht. Zusammengekommen sind viele Ideen für einen jugendgerechten Stadtteil. Und jetzt bei der Stadtteilversammlung sollen diese Ideen den Politikern aus dem Bezirksbeirat und dem Mannheimer Gemeinderat vorgestellt werden.

Stadtteilversammlungen Seit etwa vier Jahren werden die Kinder- und Jugendforen sowie die Stadtteilversammlungen von der Initiative „68Deins!“ durchgeführt. Kinder können hier ihre Wünsche und Ideen für eine Verbesserung der Stadtteile einbringen und den Politikern vorstellen. So soll ihnen eine Stimme gegeben werden, da andere Formen der politischen Beteiligung rar sind. Etwa sieben der Stadtteilversammlungen finden pro Jahr reihum in den Mannheimer Vororten statt, somit ist jeder Stadtteil alle drei bis vier Jahre an der Reihe. Die Initiative wird von Stadtjugendring sowie der Stadt getragen. cvs

Organisiert werden die Foren und die Versammlung von „68Deins!“, einer Initiative des Stadtjugendrings, zusammen mit der Stadt, bei der Kinder und Jugendliche mehr Beteiligung ermöglicht werden soll. „Sie sind ja auch ein Teil der Gesellschaft, der seinen Willen aber nicht durch Wahlen bekunden kann“, erklärt Urs Südhof von „68Deins!“. „Unser Format soll da helfen. Oft kommen bei den Foren wichtige Dinge auf den Tisch, die Erwachsene nicht auf dem Schirm haben.“