Witze aus 20 Jahren

Mit seiner Jubiläumstour „Das Guteste aus 20 Jahren“ kommt Bodo Bach am Samstag, 16. Mai 2020, auf den Waldhof. Bei den Kulturtagen zeigt er sein Programm um 19.30 Uhr im Franziskussaal (Speckweg).

Zwei Stunden Programm

Der Entertainer steht bereits seit 20 Jahren auf der Bühne. Weil er glaubt, zu jung für den Ruhestand und zu alt für StandUp-Comedy zu sein, hat er beschlossen, Ruhe-StandUp-Comedy zu machen. Er will die Besucher mit auf eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme nehmen und das Beste aus 20 Jahren präsentieren – in zwei Stunden „prall gefüllt mit garagengepflegten Gebraucht-Gags und natürlich den schönsten Bach- und Lachgeschichten seiner Karriere“, heißt es in der Ankündigung.

Bodo Bach sei älter geworden, vernünftiger aber nicht unbedingt: „Auch auf seine alten Tage hat er nicht mehr alle Schnabeltassen im Schrank, aber er lernt immer noch gern dazu“, schreibt Uwe Grundei in seiner Pressemitteilung für die Kulturtage. Bach wisse jetzt: „Ein Seniorenstift ist kein Kugelschreiber für alte Leute.“ Das mache den Abend auch zum Bildungsprogramm.

Für die Jubiläums-Tournee setzt der Künstler zum ersten Mal auch „auf eine sensationell aufwendige Bühnentechnik. Bodo kommt neuerdings nur noch mit Treppenlift auf die Bühne. Auch an atemberaubenden Spezialeffekten wurde diesmal nicht gespart. Am Anfang geht das Bühnenlicht an und am Ende geht es sogar wieder aus. Ja, man kriegt was geboten fürs Geld“, werben die Veranstalter mit einem Augenzwinkern.

Tickets ab sofort

Tickets für die Veranstaltung „Das Guteste aus 20 Jahren“ am Samstag, 16. Mai, 19.30 Uhr, bei den Kulturtagen-Waldhof gibt es ab sofort im Internet (unter www.reservix.de) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. baum/zg

