Wunsch nach Selbstgestaltung

Seit 2014 gibt es im Stadtteil Luzenberg eine offene Jugendarbeit mit Angeboten für Kinder und Jugendliche von zehn bis 18 Jahren. Im Stadtteil soll bis 2021 ein neuer Jugendtreff entstehen (wir berichteten mehrfach). Zahlreiche Bürger, Vertreter von Vereinen und Institutionen haben sich zusammengeschlossen, um das Vorhaben mit einem Förderverein zu unterstützen. Die Mitglieder trafen sich nun mit Vertretern der Stadt, um zum Thema „Wir bekommen einen Jugendtreff auf dem Luzenberg! Wie soll er arbeiten?“ zu diskutieren.

Auf Anfrage des Fördervereins hatte sich Klemens Hotz, Leiter der Abteilung Jugendförderung, bereiterklärt, die Klausur durchzuführen. Der Fördervereins-Vorsitzende Stefan Fulst-Blei berichtete stolz, dass der Verein 134 Mitglieder habe. Er begrüßte eine große Anzahl im evangelischen Gemeindehaus in der Stolberger Straße.

Dieter Camilotto, Bezirksleiter Kinder- und Jugendförderung in Mannheim-Nord-Ost, informierte zu Beginn ausführlich über den Standard für Jugendtreffs in Mannheim. Anschließend gingen die Teilnehmer in zwei Kleingruppen zur Diskussion über. Hier wurden spezifische Anforderungen und Erwartungen des Fördervereins an die Arbeit des zukünftigen Jugendtreffs und seines Trägers. Im Anschluss wurde die Zusammenfassung der Ergebnisse vorgestellt.

Vor allem Fragen nach Öffnungszeiten waren von Interesse für die Bürger. Hier sollten Erfahrung anderer Häuser abgefragt und mit den Erkenntnissen von Bilgehan Cetin, die die offene Jugendarbeit im Stadtteil sehr gut begleitet hat, aus der bisherigen Arbeit abgleichen.

Im Angebot des neuen Treffs wünschen sich die Teilnehmer Angebote zu den Themen Kochen, Tanzen, Hausaufgabenhilfe (mit Einbindung Ehrenamtlicher) und die Nutzung und Gestaltung des Außenbereichs. Hierzu müssten auch Spielgeräte angeschafft und die Jugendlichen mit eingebunden werden. Gewünscht sind freies WLAN sowie Computer. Auch eine Kooperation und Trägerschaft mit Schulen, Unternehmern und Vereinen wären sinnvoll, erklärten die Teilnehmer. Die Einrichtung eines Cafés, in Verwaltung durch Jugendliche, in dem eventuell Backkurse angeboten werden, wurde ebenfalls besprochen. Jugendliche sollten auch eigene Veranstaltungen durchführen können.

Verein will mehr Personal

Auch sollten die Sozialarbeiter vernetzt denken, unter anderem durch Einbindung von Kita- und Schulkindern. Es wurde der Wunsch geäußert, vormittags ein Frauen-Café einzurichten. Die Nutzung für Jugendliche müsse aber Vorrang haben. Es müsse überlegt werden, wie mit nicht genutzten Öffnungszeiten umgegangen werde. Insgesamt solle man nicht alles durchplanen, sondern den Jugendlichen Raum zur Selbstgestaltung geben. Eine Idee des Spiegelvereins war, die Personalstellen auf zweimal eine ganze Stelle aufzustocken. Der abschließende Tenor war, sich erst um die Jugendarbeit zu kümmern und danach eine vorsichtige Öffnung ins Quartier zu wagen. Der Förderverein will das Bauvorhaben mit diesen Wünschen aufmerksam begleiten.

