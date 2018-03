Yakari steht elf Mal auf der Bühne

Anzeige

Während eines Großteils der Osterferien gastiert das Figurentheater Calimero im großen Theaterzelt vor dem Gartenstädter Jugendhaus Waldpforte (Waldpforte 67). Im vergangenen Jahr waren die Akteure mit der Geschichte „Yakari und kleiner Donner“ zu Gast. Jetzt kehren die Puppenspieler um Thomas und Diana Frank wieder mit einer neuen Geschichte des kleinen Indianerjungen Yakari nach Mannheim zurück.

Von Donnerstag, 22. März, bis Ostermontag, 2. April, wird „Yakari und großer Adler“ täglich um 16 Uhr, sonntags und am Ostermontag um 15 Uhr aufgeführt. An Karfreitag, 30. März, gibt es keine Vorstellung. Am Montag, 26. März, ist Familientag zum reduzierten Preis. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Büro des Jugendhauses sowie an der Tageskasse. Der Eintrittspreis beträgt regulär acht Euro pro Person, am Familientag sieben Euro. Das Jugendhaus Waldpforte gehört zu den acht Jugendhäusern der städtischen Abteilung Jugendförderung. red/bhr