Zebrastreifen gefordert

Bei der Siedlergemeinschaft Speckweg ist alles bestens. Aber in der Siedlung selbst gibt es Probleme. Darüber sprachen die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung. Unter anderem wurde die fehlende Bushaltestelle vor dem Ärztehaus in der Waldstraße moniert.

Die Siedler fordern außerdem einen Zebrastreifen wurde an der Querung Guter Fortschritt/Speckweg. Schließlich sei das ein Schulweg – und die Gefahren würden demnächst steigen, wenn die Straßenbaumaßnahmen in der Oberen Riedstraße beginnen. Der Verkehr werde dann stark zunehmen. Wie berichtet, wird es wohl ein gutes halbes Jahr dauern, einen rund 850 Meter langen Teil der Oberen Riedstraße von Grund auf zu erneuern. Zwischen dem Kreisel an der Sybilla-Merian-Straße und dem Tor 2 der Daimler-AG werden dann Baumaschinen das Bild prägen – und Umleitungen erforderlich machen.

Bei ihrem Bericht aus dem vergangenen Geschäftsjahr konnte die Vorsitzende Karin Pacel nur Positives berichten, nicht zuletzt erwähnte sie mehrere erfolgreiche Veranstaltungen. Der Mitgliederstand liege bei 229. Kassier Volker Manke legte einen Kassenbericht vor, den die Revisoren Thomas Krötz und Peter Honczek als einwandfrei bestätigten. Die Vorsitzende der Frauengruppe konnte über regelmäßige Treffen berichten.

Reise in die Lüneburger Heide

Der Vorsitzende des Landesverbandes Wohneigentum, Harald Klatschinsky, lobte die gute Arbeit vor Ort. Seine Stellvertreterin Gisela Hinterberger informierte über die neuen Datenschutzregelungen. Vorsitzende Karin Pacel dankte den langjährigen Vorstandsmitgliedern Karin Wachter und Reinhold Stöhr, die schon bei der letzten Wahl nicht mehr angetreten waren.

Am Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, findet ein Vortrag zu Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung im Bürgerhaus Gartenstadt, Kirchwaldstraße, statt. Der Siedlerausflug führt nach Fintel in der Lüneburger Heide. Die Reise ist geplant vom 15. bis 20. September. Näheres bei der Vorsitzenden Karin Pacel, Telefon 0621/75 42 11. eng

