„Zeitplan können wir trotzdem halten“

Beim Stadtteilspaziergang auf dem Waldhof wehte der eisige Wind nicht nur auf dem Taunusplatz. Während der Diskussionen von Bürgern, Bezirksbeiräten, Stadträten und Vertretern von Vereinen und Organisationen zum Thema Bänke auf dem Areal bekam auch die Stadtspitze heftigen Gegenwind.

Völlig unkompliziert zeigte sich die Diskussion ganz am Ende des Rundgangs zu den Plänen rund um das Roman-Nitsch-Haus am Speckweg. Die Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein berichtete, dass auf dem Gelände des früheren evangelischen Kindergartens fleißig am Gebäude für psychisch kranke Menschen gearbeitet werde. Caritas-Vorstand Volker Hemmerich erklärte, dass dort 40 Appartements entstünden: „Mitte des Jahres soll alles abgeschlossen sein.“

Zuvor herrschte allerdings ein ganz anderes Klima unter den Teilnehmern. Kein Wunder: Die Waldhöfer kämpfen seit Jahrzehnten für die Verwirklichung ihrer neuen Mitte und brachten ihren Frust über die aktuellen Pläne gegenüber Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) deutlich zum Ausdruck. „Die Fläche in diesen Plänen entspricht nicht dem Entwurf von 2017, damals war vorgesehen, dass wir in der Mitte ein Fest stattfinden lassen. Die Planung jetzt sieht das nicht mehr vor“, ärgerte sich Kulturvereinschef Stefan Höß. Seit über 30 Jahren kämpfe der Kulturverein als Vertreter aller angeschlossenen Vereine für die Umgestaltung des Areals als Stadtteilzentrum: „Diese langen Sitzbänke gab es vorher nicht, den Platz lehnen wir ab, er ist nicht nutzbar für uns“, zeigte Höß auf den Plan.

Wechsel des Planungsbüros

Aktuell sind laut Plan 90 laufende Meter Sitzbank vorgesehen. „Damals war der Platz auch ausreichend groß eingezeichnet, jetzt ist nur ein Drittel nutzbar. Bei so einem Flickenteppich brauche ich nichts zu machen“, schimpfte Höß über die lange Sitzreihe zum Speckweg hin. Christa Backhaus-Schlegel, Leiterin des Eigenbetriebs Stadtraumservice der Stadt, und Projektleiterin Dorothea Nachtwey machten darauf aufmerksam, dass es einen Wechsel der Planer gegeben habe: Nicht mehr das Büro Capatti Staubach als Wettbewerbs-Sieger sei zuständig, sondern die Bruchsaler Planungsgesellschaft BHM.

„Der Platz soll ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln, und zur Alltagsgestaltung brauche ich Bäume“, verteidigte Kurz den Entwurf. „Wenn der Waldhof aber einen Festplatz haben will, dann ist das halt so.“ Bezirksbeirat Thomas Steitz (Freie Wähler/ML) reagierte: „Die Bäume sind doch gar nicht strittig, der Streit hat sich vielmehr wegen der Sitzbänke entwickelt.“ Höß blickte auch auf den Lena-Maurer-Platz auf der Schönau: „Der Platz ist toll geworden, aber nicht zweckmäßig, denn gefeiert wird auf dem Parkplatz nebenan. So etwas wollen wir nicht.“

Kurz hielt es am Anfang der Diskussion für keine gute Lösung, die lange Bankreihe einfach wegzulassen: „Das ist keine Planung, wenn ich einfach etwas streiche.“ Ein Wettbewerbsentwurf könne schließlich nicht einfach umgesetzt werden, er habe nicht die gleiche Tiefe wie der spätere Plan. „Aber der zweite Planer hat sich doch gar nicht mit den ersten Entwürfen beschäftigt“, entgegnete Steitz. „Er hat sich sehr wohl mit ihren Änderungen befasst“, reagierte Backhaus-Schlegel. Trotz der Kälte erhitzten sich die Gemüter derart, dass mehrere Redner darauf hinweisen mussten, sie doch bitte ausreden zu lassen.

Schließlich ging Kurz auf die Kritik der Waldhöfer ein, mahnte aber vor den Konsequenzen: „Dann gehen wir noch mal drüber, aber das wird dazu führen, dass wir 2020 nicht schaffen. Wir reden hier über ein Millionen-Projekt, welchen Zweck soll der Platz jetzt nun erfüllen?“, fragte Kurz mit Blick auf zuletzt geschätzte Kosten von fast 2,5 Millionen Euro. „Das haben wir in der Bürgerbeteiligung doch schon alles erörtert“, sagte Steitz. „Wir haben uns wochenlang mit den Bürgern beschäftigt, und jetzt kommt die Weiterentwicklung in die falsche Richtung“, ergänzte Bezirksbeirat Markus Corcelli (Grüne). „Die Verwaltung hat über das Ziel hinausgeschossen“, fand der frühere Stadtrat Konrad Schlichter. Höß bat darum, den Platz nicht nur auf das Stadtteilfest einzugrenzen. Es würde helfen, so der Kulturvereins-Chef, wenn die Bänke in der Mitte aus den Plänen herausgestrichen würden.

Keine zeitliche Verschiebung

Der Sturm legte sich, als Kurz versprach, den zuständigen Planern weiterzugeben, dass die Barrieren reduziert werden sollten: „Dann sehen wir, ob sie eine Antwort haben.“ Nachtwey befürchtete dadurch eine Verzögerung von einem Monat. Dieses Problem einer zeitlichen Verschiebung des für März geplanten Maßnahmenbeschlusses sah Erster Bürgermeister Christian Specht dagegen nicht: „Wir brauchen keinen neuen Maßnahmenbeschluss.“ Auch Kurz erklärte: „Den Zeitplan können wir trotzdem halten.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020