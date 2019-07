Zugang zur Oper verschafft

Die Tochter der Königin der Nacht, Pamina, wird entführt – der junge Prinz Tamino möchte sie befreien: Die Kinder der Eugen-Neter-Schule (ENS) stellten Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ gut dar – wenn auch in verkürzter Form. Dass ihnen die Aufführung Spaß machte, war deutlich zu bemerken. Sehr konzentriert zeigten sie sich in ihren Rollen auf der Bühne.

Den Zugang zur Oper verschaffte ihnen die Gründerin und Leiterin der Tourneeoper, Tanja Hamleh. Erstmals richtete sie an der ENS einen Workshop aus, der über zwei Wochen ging (wir berichteten). Stolz ist Hamleh auch darauf, dass die Kinder das Bühnenbild selbst gestalteten. Vor allem war es für die Kinder ein Erlebnis, dass alle Klassen an der Aufführung oder dem ganzen Drumherum beteiligt waren – in welchem Part auch immer.

Kinder, die keine Schauspielrolle bei der Aufführung hatten, teilte Hamleh in Gruppen ein. So gab es zum Beispiel die Rapper (finanziert vom Förderverein), eine Gesangsgruppe und die Dekorateure. Auch wenn die Aufführung vom Original etwas abweicht, beherrschten die Schüler ihre Gesangs- und Sprechrollen fehlerfrei.

Unterstützung durch Musikschule

Unterstützung bekam Lehrer Tobias Bergener vom Arbeitskreis Kultur unter anderem von der städtischen Musikschule, die er mit ins Boot genommen hatte. Sehr gefühlvoll gingen die Sängerin Alishia Funken (Sopran) und Nico Lindenheimer (Tenor) von der Tourneeoper während der Aufführung mit ihren Parts auf die Kinder ein.

„Die Kinder zeigten eine gefühlvolle und sehr anspruchsvolle Aufführung“, sagte Rolf Schmidt begeistert. Er hat insgesamt 27 Jahre an der Schule unterrichtet, davon zehn Jahre als Rektor. Unter Einbeziehung aller Sinne habe man – gerade in einer Zeit, in der Inklusion angesagt sei – das Musiktheater verständlich gemacht und nähergebracht.

Am Ende der Veranstaltung verabschiedeten sich die Kinder mit einem imposanten Bühnenbild. Dazu versammelten sich am Veranstaltungsort, im Gemeindesaal von St. Michael auf der Blumenau, alle, die mitgewirkt hatten. eng

