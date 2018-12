„Zum Staunen und Verweilen“

In festlichem Rahmen begann die Krippenausstellung in der Franziskuskirche auf dem Waldhof. Mit einem Musikstück von Georg Friedrich Händel eröffneten Anja Hartlieb und Florian Moser die Veranstaltung musikalisch. Organisator Maximilian Hartlieb freute sich darüber, dass Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende der Caritas Mannheim, die Schirmherrin der Ausstellung ist.

Mit den Zeilen des Weihnachtsliedes „Ich steh an Deiner Krippe hier“ begann Regina Hertlein ihr Grußwort. Die Krippenausstellung wolle „zum Staunen, Verweilen und Innehalten“ anregen, betonte sie. Die Idee dazu fand Hertlein großartig. Deshalb habe sie spontan zugesagt, die Schirmherrschaft zu übernehmen.

Maximilian Hartlieb stellte den Besuchern die mehr als 100 Krippen aus 50 verschiedenen Ländern und von mehreren Kontinenten exemplarisch vor. Alle seien selbst angefertigt von Handwerkern oder kleineren Manufakturen. Ausführlich sprach Hartlieb über die Entstehung einer Krippe aus Patronenhülsen aus Liberia. Dem sei eine dramatische Geschichte durch den über Jahre andauernden Bürgerkrieg vorausgegangen. Zu fast jeder Krippe, gleich aus welchem Land oder von welchem Kontinent, gibt es eine teilweise emotionale Geschichte.

Weitere Einzelheiten über die ausgestellten Krippen in den Kirchengängen waren von Anja Hartlieb zu erfahren. Ihre Eltern Nina und Bernd Hartlieb haben vor über 30 Jahren mit dem Sammeln angefangen. Unterstützt werden sie heute von ihren bereits erwachsenen Kinder Anja und Maximilian.

Liebevolle Details

„Jede Krippe ist anders und hat eine andere Ausstrahlung. Man muss sich nur etwas Zeit nehmen, um die vielen Details in der Darstellung von Christi Geburt zu entdecken“, sagte Anja Hartlieb. Sie bedankte sich bei der Gemeinde St. Franziskus, die diese Ausstellung in der Kirche ermöglicht habe.

Bevor sich die Besucher den Führungen, begleitet von Mitgliedern der Familie Hartlieb, anschlossen, sangen der Jugend- und der Kinderchor der Gemeinde weihnachtliche Weisen. Sie wurden begleitet von Maximilian Hartlieb an der Gitarre und Florian Moser an der Orgel.

Die Ausstellung in der St. Franziskuskirche, Speckweg 1 (am Taunusplatz), ist noch am vierten Adventssonntag sowie am zweiten Weihnachtsfeiertag, am 6. Januar sowie letztmals am Sonntag, 13. Januar, von 15 bis 17 Uhr geöffnet – außerdem nach allen Gottesdiensten in diesem Zeitraum.

Nähere Informationen und Sondertermine unter der Telefonnummer 0173/62 16 294.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018