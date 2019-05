Zwei Tage Bürgerfest

Der Bürgerverein Gartenstadt veranstaltet am Freitag 31. Mai, und am Samstag 1. Juni, sein traditionelles Bürgerfest im Bürgergarten. Die Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr, danach (18.30 Uhr) unterhält der Popchor des Bürgervereins die Besucher, ehe um 19.30 Uhr die Gruppe Hoaggelfisch mit bekannten Rock- und Poptiteln den ersten Tag beschließt.

Am Samstag geht’s ab 11 Uhr weiter. Die Egerländer Musikkapelle spielt ab 12 Uhr. Die Prämierung der Sommertagszug-Gruppen erfolgt um 14 Uhr, und ab 14.30 Uhr unterhält Toni Tönchen mit Livemusik. Die Rock-Band Grey Black & Bond rockt dann zum Abschluss des Bürgerfestes. Der Bürgerverein verköstigt die Besucher mit Leckerem vom Grill, Flammkuchen und frisch Gezapften. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen. Verschiedene Flohmarkt- und Infostände sind aufgebaut, und es gibt Preise an der Tombola zu gewinnen. schi

