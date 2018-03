Zwerge auf Wohnungssuche

Anzeige

Perfekt auch die Begleitung durch Daniel Möllemann am Klavier. Die Musik kommt beim Rückblick auf das vergangene Wahljahr zum Einsatz, das als Musikantenstadel mit den Volksvertretern dargestellt wird – Seehofer und Söder als „Wildbad-Kreuther-Herzbuben“. Oder „Mutti“ Merkel, die singt: „Muss i denn zum Kanzleramt hinaus?“ Für Christian Lindner erklingt „Er ist so cool – er ist so schee, der Vorsitzende der FDP“. Da wird sogar nach der „Voxxclub“-Melodie „Rock me“ rhythmisch gestampft und geplattelt.

Die Tagespitzen, von Franz Kain und Susanne Mauder gelesen, beschäftigen sich unter anderem mit dem Einkaufsrabatt für Schwangere beim schwedischen IKEA-Möbelhaus. Hier sollten die Frauen durch einen Pinkel-Test auf ein Katalogblatt beweisen, dass sie in anderen Umständen sind. Umwerfend komisch auch der neue Sporttrend „Geh fort“, bei dem die Teilnehmer unter Anleitung richtig gehen lernen. Hier will die sportliche Leiterin Susanne Mauder „mehr Schwung im Steiß“ sehen, was ihr bei Daniel Möllemann aber doch sehr übertrieben erscheint.

Nach über zwei Stunden und einer Zugabe verlassen die Weinheimer Spitzklicker die Bühnenbretter. Die Besucher der Kabarett-Veranstaltung im St. Elisabeth-Saal sind begeistert – und viele zeigen sich überzeugt, dass sie im nächsten Jahr wieder zu dem Ensemble gehen werden, wenn es in die Gartenstadt kommt. schi

