Zwischen HipHop und Faltenrock

Seinen jugendlichen Musikschülern vermittelt Schirneck, wie poetisch das Schreiben von HipHop-Songs sein kann. Er plädiert dafür, immer authentisch zu bleiben. „Rappt nicht über Lamborghinis, wenn ihr keinen Führerschein habt“, empfahl der Rapagoge.

Um den Ausschank der Getränke kümmerten sich die Schüler der fünften Klassen. Später trat auf dem Schulbandfestival, organisiert von Waldschule-Leiter Jörg Schuchardt und seinem Musiklehrer Kai Burghardt, die Generationen vereinende Kapelle Faltenrock ins farbenfrohe Scheinwerferlicht. In ihren selbst geschriebenen deutschen Liedtexten, verbunden mit der Melodie berühmter Hits wie von Popstar Ed Sheeran, singen die Faltenrock-Mitglieder über alte Gentleman-Tugenden wie das Aufhalten einer Tür für eine Dame.

„Ich bin verrückt nach dir, Baby!“, schmetterten die vielen Bandmitglieder. Als älteste Sängerin der Musikgruppe Faltenrock, einem Gemeinschaftsprojekt der Popakademie und dem Wohlfahrtspflege-Verein „Der Paritätische Baden-Württemberg“, steht Marianne Thiel stets mit auf der Bühne, im stolzen Alter von 83 Jahren. „Das jüngste Mitglied dagegen, eine Schülerin, ist gerade mal zwölf Jahre alt“, erklärte Faltenrock-Sänger Harald Speyer – ein Sozialarbeiter im Ruhestand, der den Auftritt der Mehrgenerationen-Combo im Gemeindesaal St. Elisabeth moderierte. „Wir möchten Vorurteile gegen das Alter abbauen“, schilderte Speyer das Konzept.

Eigenkompositionen präsentiert

Unter den Auftritten der Schülerbands stach besonders die schrammelnde Indie-Rock-Band Yellow hervor – die sich allerdings gar nicht als solche versteht. „Wir besuchen zwar alle das Ursulinen-Gymnasium, wir sind aber keine Schülerband“, betonte Sängerin Magdalena Bojanowski. „Man sagt uns nach, einen Tick orientalisch zu klingen. Oder wie ein impressionistisches Gemälde“, amüsierte sich das 17-jährige Stimmwunder.

In ihren Eigenkompositionen vertonen Yellow nach ihren Worten „den Geruch nach einem Regen“. Klangästhetisch ist die Formation noch nicht angekommen. „Wir sind noch auf der Suche nach unserem Sound“, erläuterte Magdalena Bojanowski nach dem Konzert. Außerdem traten auf dem Festival die Bands Rock5, Burghardt & Kunz, Beatheadz, The Crazy Ones und ein Humboldt-Ensemble auf.

