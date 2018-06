Zwischen Naherholung und Naturschutz

Anzeige

Der stadtnahe Käfertaler Wald ist ein beliebter Erholungsort. Aber er erfüllt auch weitere wichtige Funktionen. Auf das Spannungsverhältnis „Mensch – Tier – Wald“ will deshalb der Ortsverband Nord der Grünen bei einem Spaziergang durch den Forst eingehen. An der Tour, die am Samstag, 30. Juni, 15 Uhr, beginnt, nehmen unter anderem Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala, Forstamtsleiter Sebastian Eick sowie Stadt- und Bezirksbeiräte teil. Treffpunkt ist am Waldhaus (Zentrum für Waldpädagogik), Waldpforte 199, in der Gartenstadt.

Die Grünen möchten unter anderem der Frage nachgehen, wie eine Waldbewirtschaftung gelingen kann, die den verschiedenen Funktionen gerecht wird. Sie nennen als Beispiele Boden-, Grundwasser-, Klima-, Lärm-, Biotop- und Habitatschutz, Naherholungswert und wirtschaftliche Erfordernisse. Welche Aufgaben und Zuständigkeiten übernehmen dabei die Stadt Mannheim als Waldeigentümer und die staatliche Forstverwaltung, lautet eine weitere Frage.

Der Schutz des Waldes mit seiner Tier- und Pflanzenwelt sei heute und in Zukunft eine wichtige Aufgabe. Das warme Klima der Oberrheinebene und die sandigen Bodenverhältnisse böten die Grundlage für seltene Waldgesellschaften, die es zu erhalten gelte, so die Grünen.