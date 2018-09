Zwischen Naziterror und Blutrache

Nach der Sommerpause nehmen die Kulturtage Waldhof Fahrt auf und versprechen einen abwechslungsreichen Herbst. Zum Auftakt des zweiten Halbjahrs widmeten sich Cordula Stratmann und Ulrich Noethen dem Dichter Heinrich Heine – und schon in wenigen Tagen geht’s mit dem Auftritt der Jugendtheatergruppe Mannheim 2016 weiter: Im Franziskussaal feiern die Akteure am Samstag, 22. September, 20 Uhr, mit dem Stück „Anne und Zef“ Premiere.

Die Jugendtheatergruppe setzt sich in ihren Aufführungen mit Problemen auseinander – wie bei ihrem Stück „Die nächste Unschuld“, mit dem die Akteure Ende Mai 2017 zum ersten Mal im Rampenlicht standen. Darin ging es um die Tage nach dem Abitur – der eine Lebensabschnitt vorbei, der nächste hat noch nicht richtig begonnen oder ist vielleicht noch nicht einmal geplant. Vier Jugendliche am Scheideweg.

Begegnung im Jenseits

Mit „Anne und Zef“ nimmt sich das Team um Thomas Kreidermacher nun einen historischen Stoff mit höchst aktuellen Bezügen vor. Anne und Zef verbindet ein gemeinsames Schicksal und das Leben nach dem Tod. Die Geschichte von Anne Frank ist nahezu jedem geläufig, ebenso wie die damit verbundenen Gräueltaten am jüdischen Volk. „Akut und aktuell sind jedoch auch die Blutrache-Fehden, die vor allem in Nordalbanien immer wieder Menschenleben fordern und Familien in großes Unglück stürzen“, heißt es in der Beschreibung des Stücks. Die Geschichte von Zef Bunga erzählt genau davon. Er ist durch die Fehde seiner Familie Opfer einer solchen Blutrache, durch seinen ehemals besten Freund, geworden.

Anne und Zef begegnen sich an einem besonderen Ort, fernab des irdischen Lebens. Die beiden scheinen zunächst nicht viel miteinander gemeinsam zu haben, doch in der Verschiedenheit ihrer letzten Jahre vor dem Tod lassen sich viele Gemeinsamkeiten entdecken. Beide, eingesperrt in einer Wohnung beziehungsweise einem Haus. Sie sind immer mit den gleichen Menschen zusammen, können keiner ihrer Freizeitbeschäftigung mehr nachgehen, suchen nach Alternativen.

Das alltägliche Leben eines Teenagers existiert für die beiden nicht mehr. In ständiger Angst und mit der Befürchtung, dass ihre Tage gezählt sind, verdeutlicht der Autor Ad de Bont, wie die beiden in Erinnerungen schwelgen, ihre Verbindung zueinander entdecken und sich schließlich verlieben. Im Jenseits – im Frieden.

Die Produktion, die für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen wird, wird nach der Premiere am 22. September erneut am 23. September, 16 Uhr, und am 29. September, 20 Uhr, im Franziskussaal aufgeführt. Karten kosten im Vorverkauf acht und an der Abendkasse zehn Euro (ermäßigt fünf/sieben Euro).

Verkaufsstellen sind das Restaurant Landolin, Speckweg 17 (Waldhof), Bücher Bender in O 2, 4 und der Bären-Treff in P 4,7. Weitere voraussichtlich drei Aufführungen sind vor Mannheimer und Ludwigshafener Schulklassen geplant.

Markus Weber und Dieter Scheithe gastieren am Samstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr, bei den Kulturtagen mit ihrem aktuellen Programm „Die Zwei von der Klangstelle“. Das Publikum darf sich auf einen Abend mit Melodien und Liedern der 20er und 30er Jahre freuen, die man immer wieder gerne hört – eingebettet in den Zeithintergrund und bestückt mit literarischen Kostbarkeiten von Ringelnatz, Tucholsky und Erich Kästner.

Ein Abend für Musicalbegeisterte folgt am 26. Oktober mit Andy & The Singing Ladies. Andy, Despina und Sabrina präsentieren die schönsten und bekanntesten Hits aus berühmten Musicals. Es handelt sich um einen Nachholtermin, der ursprünglich geplante war wegen Krankheit verschoben worden.

„De Babyboom-Bu“ – so lautet der Titel des neuen Programms von Franz Kain. Der in Mannheim geborene und in Weinheim lebende Kabarettist, der sich auch durch die Spitzklicker einen Namen gemacht hat, ist 10. November, 20 Uhr, zu Gast auf dem Waldhof ist. Kain erzählt in seiner neuen Show unter anderem aus seiner Jugend, in der Leckmuscheln eine „babbische Zuckerschnut“ verursachten.

In der Gegenwart sieht Franz Kain, wie aus antiautoritär erzogenen Kindern „Reformhaus-Rambos“ werden – und fragt sich, wo führt das hin? Kulturtagemacher Uwe Grundei verspricht „einen Abend, bei denen Ihre Lachmuskeln in Dauerstress verfallen“.

