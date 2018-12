50 Jahre überall willkommen

2500 Kinder waren seither in Kostüm und mit leuchtendem Holzstern unterwegs, haben über 600 000 Euro gesammelt: Seit 50 Jahren gibt es die Sternsinger in Wallstadt. In keinem anderen Vorort ist die Aktion so umfangreich wie hier, denn sie klingeln in jeder Straße an jedem Haus – nicht nur, wie anderswo, auf Bestellung bei katholischen Familien. „Es war immer eine ökumenische Angelegenheit, jeder in Wallstadt macht mit, wir sind überall willkommen“, so Diakon Bernhard Kohl bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen.

„Ein guter Grund zum Feiern“, betonte daher Pfarrer Daniel Kunz beim Festgottesdienst in der Christ-König-Kirche. Die Band „Queens of Zion“, verstärkt mit Violinist Christoph Müller vom Nationaltheaterorchester, sorgte für die Musik. Vier Sternsinger gestalteten den Gottesdienst auch mit: Lisa Wolter mit einer Lesung sowie Xenia Biereth, Johannes Müller und Paul Schneider.

Gleich eingangs erinnerten sie an das Ehepaar Heinz und Margret Lang. Beide hatten vor 50 Jahren zusammen mit dem damaligen Pfarrer Anton Kunz die Sternsingeraktion ins Leben gerufen, zur heutigen Größe geführt und über Jahrzehnte begleitet. Margret Lang studierte Lieder und Choreographie ein, Heinz Lang kümmerte sich um einfach alles – und fuhr die Sternsinger nach ihren Einsätzen nach Hause.

„Wir haben es geliebt“, erinnerte sich jetzt Heidrun Back, eine ehemalige Sternsingerin: „Auch wenn er uns im Kofferraum gestapelt hat und wir uns ins Auto gezwängt haben – wir waren glücklich, dass wir nicht laufen mussten!“ „Und das Ehepaar Lang hatte immer eine Dose Pullmoll für uns“, blickte Thomas Dietrich zurück. „Ich war König, habe mit dem langen Mantel mal in einem Haus eine Vase umgeworfen. Zum Glück musste ich sie nicht zahlen“, so Annette Heilig: „Spaß gemacht hat es trotzdem“, sagte sie lächelnd. Und Kohl freute sich noch heute, dass ein Fahrrad, das mal einem Sternsinger während der Aktion gestohlen wurde, vom Aachener Kindermissionswerk als „Dienstfahrrad“ eingestuft und daher über die Versicherung ersetzt wurde.

Bewusst war Pfarrer Daniel Kunz mit dem Mikrofon durch die Reihen des Gottesdienstes gegangen, um genau solche persönliche Geschichten zu hören. Auch er sei in seiner Heimat im Landkreis Karlsruhe „als kleiner Steppke von vielleicht neun Jahren“ einst Sternsinger gewesen: „Ich war ganz aufgeregt, aber wir waren stolz, dass wir viel Geld und ganz viele Süßigkeiten für uns bekommen haben“, so Kunz.

Ausstellung und Anekdoten

Wallstadt sei aber „etwas Besonderes“, so der Pfarrer: Hier sei bei den Sternsingern „Gemeinschaft weit über die Kirche hinaus entstanden“, die Wallstadter hätten zugleich „mit großem Einsatz Kindern in Not auf der ganzen Welt geholfen“, sagte er. Sie seien „der Beweis, dass man mit kleinen Schritten Großes auf der Welt bewirken kann“. Dabei sei neben den Einnahmen „nicht zu unterschätzen, wie viele schöne Momente ihr den Menschen durch Eure Besuche geschenkt habt“, würdigte Kunz den Einsatz der Kinder und Jugendlichen.

Nach Gebet und Segen erhoben dann alle ehemaligen und jetzigen Sternsinger gemeinsam ihre Stimmen – bei den Auftritts-Liedern der vergangenen 50 Jahre. Eine mit viel Liebe und Aufwand gestaltete Ausstellung im DJK-Saal mit Kostümen, Fotos, Plänen und Zeitungsausschnitten rief schließlich noch mehr Erinnerungen und Anekdoten wach.

„Es ist nicht selbstverständlich, dass Kinder regelmäßig so viel Zeit opfern, um für arme Kinder weltweit zu sammeln“, erklärte Kohl da dankbar. Er hatte 1995 vom Ehepaar Lang die Organisation übernommen und dann 2008 an das heutige Team aus Gabriele Hirsch, Susanne Krassowka und Rafael Mlynet übergeben.

Seit 2012 ist der Einsatz kürzer, nur noch vier Tage im alten Jahr – weil viele Kinder auch in Urlaub gehen wollen. Dafür sind an den wenigen Tagen doppelt so viele Gruppen unterwegs, insgesamt acht bis elf Gruppen zu jeweils sechs Personen.

Drei Könige, Sternträger, Flötist und „Anschreiber“, der den Segen an Haustüren anbringt, werden stets von zwei Erwachsenen begleitet. „Es sind Menschen, die sich wahnsinnig ins Zeug legen“, so Bernhard Kohl dankbar für den ständigen Einsatz wie auch die Vorbereitung des Jubiläums. Er hoffe, dass sich „immer Menschen finden werden, damit diese Aktion weiterleben kann“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018