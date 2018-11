Advent ganz lebendig

Eine der Organisatorinnen: Colette Mrongowius. © Mrongowius

Die katholische Christ-König-Gemeinde und die evangelische Petrusgemeinde haben gemeinsam wieder den lebendigen Adventskalender in Wallstadt organisiert. Sie laden die Wallstadter ein, jeden Tag im Advent ganz besondere Türchen zu öffnen, die im Stadtteil verteilt sind. „Wir wollen das Licht der Adventszeit von der Kirche zu den Häusern bringen und mit Freunden, Nachbarn und Mitbürgern die Vorfreude auf Christi Geburt im ganzen Ort sichtbar machen“, umschreiben Colette Mrongowius und Karin Raab-Achenbach, die beiden Organisatorinnen des lebendigen Adventskalenders, ihre Aktion.

Beginn immer um 18 Uhr

Immer um 18 Uhr macht der Adventskalender sozusagen Station an einem anderen Ort, am 1. Dezember gleich zum Auftakt etwa auf dem Weihnachtsmarkt. Am 2. Dezember ist man dann zu Gast bei Familie Karrenmann, wo man sich auf dem Carport im Pfeilkrautweg 26 trifft. Wohnhäuser, Institutionen, Kirchenräume – alles ist vertreten, die jeweiligen Lokalitäten stehen auf den Listen, die in den Schaukästen der beiden Gemeinden ausgehängt sind, auf Aushängen in den Wallstädter Geschäften oder auf Facebook unter „Lebendiger Adventskalender Wallstadt“. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018