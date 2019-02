Afrika-Abend im Weltladen

Zu einem Afrika-Abend lädt das ehrenamtliche Helferteam vom Weltladen Wallstadt in der Römerstraße am Montag, 25. Februar um 18.30 Uhr ein. Dabei möchten sie den Gästen mit einem Bildervortrag zwei Projekte aus Tansania und Südafrika vorstellen, in die Erlöse ihrer verkäufe fließen. „Minjeni“ ist ein Nähprojekt von Frauen, die sich mit dieser Arbeit ein bescheidenes Einkommen sichern. In Ratanda, Township von Heidelberg in Südafrika, bauen junge Menschen das Begegnungs- und Kulturzentrum Bokamoso mit Unterstützung der Kirchlichen Arbeitsstelle südliches Afrika und des Vereins Moko auf. An dem Abend gibt es nicht nur Essen und Getränke aus fair gehandelten Produkten, sondern die Gäste können auch die Erzeugnisse der Frauen aus Tansania und den selbst hergestellten Glasperlenschmuck der jungen Menschen aus Ratanda kaufen. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019