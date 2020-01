Akkordeonklang bei Neujahrsempfang

Sie waren erster Preisträger in der Höchststufe des Internationalen Musikfestivals in Innsbruck im vergangenen Jahr: die Musiker vom Harmonika Club Rheingold 1934 „Akkordeon im Quadrat“ unter der Leitung von Johannes Grebencikov. Nun spielen sie beim Neujahrsempfang der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine am Sonntag, 12. Januar, um 16 Uhr im DJK-Zentrum in der Oswaldstraße. Nach der Begrüßung durch Manuela Müller, der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft, hält Stadtrat Roland Weiß (Mannheimer Liste) die Neujahrsansprache der Stadt. Ein Grußwort für den Bezirksbeirat steuert Cornelia Schacht (Grüne) bei. Zudem tritt die 3. Klasse der Grundschule Wallstadt auf, ehe die Karnevalisten der „Gowe“ mit Thorsten Herrscher Manuel Kohl von Bürgerdienstleiter Frank Kassner den Rathausschlüssel übernehmen. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.01.2020