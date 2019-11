Amüsante Lesung im Weltladen

Eine kurzweilige Lesung aus der Welt der Mode, der Kreativen und der Kunst – das alles erwartet die Besucher am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im Weltladen, Römerstraße 28, in Wallstadt. Das Weltladen-Team aus Ehrenamtlichen der Pfarrei Christ-König hat Kerstin Dierschke-Jancke eingeladen. Sie hat eine Ausbildung in klassischem Gesang, ist mit ihrer markanten Alt-Stimme aber auch als Sprecherin für Werbung und Hörbücher tätig.

In ihrem neuen, amüsanten Programm „Und wer küsst die Muse?“ hat sie eigene Erfahrungen verarbeitet. „Als Muse hat man es nicht leicht. Woher soll man denn wissen, wie viel oder oft geküsst werden soll?“, schreibt sie und verspricht: „Es wird aus dem Nähkästchen der Muse und ihrer Künstler geplaudert“. Das Weltladen-Team wird – mit fair gehandelten Produkten – für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Der Eintritt ist frei. pwr

