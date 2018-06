Anspruchsvolle Tour ins Grüne

Anzeige

Rund 120 Teilnehmer verzeichnete der Motorsportclub. Auch darunter waren viele, die das schon öfter mitgemacht hatten und sich immer wieder über die gut ausgeschilderte Strecke freuen. Einer von ihnen, der auch diese Jahr wieder die Runde fuhr, war Hans Peter Schwöbel: „Die Strecke ist anspruchsvoll, aber sehr schön. Wenn man über die Felder in Richtung Odenwald fährt, merkt man doch, dass wir hier in einer bevorzugten Gegend wohnen. Da liegt ein blauer Schleier in der Luft, den man sonst nicht oft wahrnimmt“, so der Kabarettist.

Auch die Wallstadter Stadträtin Claudia Schöning-Kalender und Patricia Munterde meisterten die Strecke: „Das war sehr schön. Man fährt hier durch Industrielandschaft und Natur. Das ist abwechslungsreich und familiär“, stellten die Zwei übereinstimmend fest. Die Wegstrecke führte auch in diesem Jahr über einen Wehrsteg, über den das Rad geschoben werden musste. Jakobi vermutet, dass deshalb die Genehmigung, die Tour durchführen zu dürfen, erst einen Tag vor dem Fest beim Motorsportclub seitens der Verwaltung eingetroffen ist: „Die haben damit offensichtlich ein Problem. Aber das ist doch ein Volksradfahren. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit“, betont das Vereinsmitglied.

Übrigens gab es nur wenige, die nach der Fahrradtour nach Hause gingen. Stattdessen verweilten viele noch unter dem Vereinszelt, aßen eine Suppe oder ein Frikadellenbrötchen und tranken dazu ein Schorle. Außerdem wurde unter allen Teilnehmern ein Fahrrad verlost. All das und Musik trugen zu einer guten Stimmung bei, zu der die vielen ehrenamtlichen Helfer ebenfalls ihren Beitrag leisteten – ob an der Kasse, an der Essensausgabe oder an der für Wallstadt bekannten gut bestückten Kuchentheke.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018