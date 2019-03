Ausblick auf das 70-jährige Jubiläum

Auf ein reges Interesse traf die Jahreshauptversammlung der Landfrauen aus Wallstadt. Rund 90 Mitglieder hatten den Weg ins evangelische Gemeindehaus gefunden. „Derzeit können wir auf 140 Landfrauen und 31 Fördermitglieder bauen“, wie die Erste Vorsitzende Sonja Leyghdt berichtete. Wie bei allen Vereinen sei es auch für die Landfrauen schwierig, neue und vor allen Dingen jüngere Mitglieder zu erreichen.

2020 feiern die Landfrauen ein rundes Jubiläum: das 70-jährige Bestehen ihres Vereins. Daher wurden auch die Ehrungen auf das kommende Jahr verschoben. Nicht verzichten müssen die Mitglieder auf die traditionelle mehrtägige Reise, wie Sonja Leyghdt verriet. Dieser Ausflug sei jedes Mal ausgebucht, freute sich die Vorsitzende. „Dieses Jahr führt sie uns nach Hamburg sowie nach Helgoland.“ In den Vorjahren habe auch schon der Harz, der Bayerische Wald oder der Gardasee auf dem Plan gestanden.

Erfolgreiches Vereinsjahr

Als Erfolg verbuchte die Vorsitzende ebenso die Veranstaltungen. Hier biete nicht nur die Teilnahme auf dem Weihnachtsmarkt in Wallstadt eine Möglichkeit, auf den Verein aufmerksam zu machen. Auch auf dem eigenen Herbstmarkt hatten das schöne Wetter und Köstlichkeiten aus der Landfrauenküche viele Besucher am Erntedank-Sonntag ins Evangelische Gemeindehaus gelockt. In diesem März feierten die Landfrauen darüber hinaus ihr sechstes Frauenfrühstück. „Das war ein echter Kraftakt für das Vorstandsteam“, gestand Sonja Leyghdt. „Mit einem Adventskaffee für unsere Mitglieder endet auch jedes Vereinsjahr“, resümierte die Vorsitzende.

Vorstandswahlen erst 2020

Im kommenden Jubiläumsjahr stehen dann auch wieder Vorstandswahlen an. Sie selbst sei bereits seit 2004 in der Funktion als Ortsvorsitzende im Landfrauenverein Wallstadt tätig, so Leyghdt. Unterstützt wird sie dabei seit Jahren durch die zweite Vorsitzende Gabi Holland und Schriftführerin Marianne Sohn-Pentleder. Das derzeitige Team verstehe sich untereinander sehr gut.

Die Zielsetzung für eine erfolgreiche Vereinsarbeit laute unter anderem, Frauen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken. Deshalb gelte es, sich bei bestimmten Themen wie etwa der ungleichen Entlohnung von Frauen und Männern zu engagieren. Ein entschiedenes Plädoyer für die Arbeit der Vereine stellte die Vorsitzende an den Schluss ihres Vortrags: „Sie fördern die Gemeinsamkeit im Stadtteil und den sozialen Kontakt der Bewohner.“ Wallstadt habe durch sein Neubaugebiet viele neue Mitbürger bekommen. Hier wünsche sie sich mehr Engagement für das eigene Quartier. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019