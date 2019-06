Ausflug als Dank an die Aktiven

Ob Landfrauen, DJK-Sportverein, „Gowe“, Motorsportclub, Sängerkreis, Kirchengemeinde oder Freiwillige Feuerwehr – alle waren dabei: Rund 50 Aktive aus Wallstadter Vereinen durften jetzt nach Berlin. Bundestagsabgeordneter Nikolas Löbel (CDU) hatte sie zu einer vom Bundespresseamt organisierten einwöchigen Tour in die Bundeshauptstadt eingeladen.

Manuela Müller, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter vereine (IWV), und ihr Vize Jens Weber sowie Heiner Müller, Ehrenvorsitzender des Bunds der Selbständigen (BDS), führten die Gruppe an. Wolfgang Blume, aus Feudenheim stammender Mitarbeiter in Löbels Wahlkreisbüro, betreute sie.

Über Parteigrenzen hinweg

Die Wallstadter fuhren mit der Bahn nach Berlin und wohnten in einem Hostel in Neukölln. Eine Führung an der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, der ehemaligen Zentralen Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit der DDR, bildete den Einstieg in ein spannendes Programm für die nächsten Tage. Dazu gehörten etwa der Besuch des Dokumentationszentrums „Topographie des Terrors“, ein Gespräch im Bundesministerium für Verkehr und digitale Struktur, ein Mittagessen in der Landesvertretung von Baden Württemberg sowie anschließend eine Besichtigung im „Tränenpalast“, unterm diesem Titel firmiert die Dauerausstellung über die Folgen der deutschen Teilung.

Nicht fehlen durfte ein Besuch im Bundestag und die Teilnahme an einer Plenarsitzung. Nikolas Löbel hatte die Reise der IWV beim Neujahrsempfang 2017 angeboten, er hieß die Wallstadter nun in Berlin willkommen und berichtete von seiner Arbeit. „Solche Fahrten sind für alle da. Da mache ich keinen Halt vor Parteigrenzen“, so Löbel.

Ihm gehe es vielmehr darum, „verdienten ehrenamtlich Aktiven zu danken, die sich für unsere Stadt und ihren Stadtteil einsetzen“, erklärte der Abgeordnete. Die IWV als „die Stimme Wallstadts vereint alle wesentlichen Vereinen im Stadtteil“, daher habe er sich gefreut, dass Manuela Müller so viele Aktive für die Fahrt gemeldet habe. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019