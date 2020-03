„Backstein“ für Ehepaar Straub

Der zehnte „Wallstadter Backstein“ wird an das Ehepaar Helga und Martin Straub verliehen. Der Bund der Selbständigen (BDS) des Ortes will damit das, so BDS-Vorsitzender Martin Reisenbüchler, den „herausragenden Einsatz für unser Gemeinwesen in Jahrzehnten“ würdigen. Reisenbüchler sowie Manuela Müller als Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) sowie Thomas Müller werden für das Backstein-Gremium bei der festlichen Verleihung am Sonntag, 22. März um 11 Uhr im Rathaus Wallstadt sprechen. Dazu spielt das Duo Hakola.

Helga und Martin Straub, lange auch für die evangelische Petrusgemeinde enorm engagiert, hatten 2002 die Initiative zur Gründung des Arbeitskreises Heimatgeschichte Wallstadt ergriffen. Sie sind Motoren des kleinen Kreises von Bürgern, haben viele Aspekte der Ortsgeschichte aufbereitet sowie Veranstaltungen zu den Jubiläen „1250 Jahre Wallstadt“ sowie „90 Jahre Eingemeindung Wallstadts nach Mannheim“ initiiert und organisiert. Der „Wallstadter Backstein“ ist die höchste Ehrung des Ortes und gilt als inoffizielle Ehrenbürgerschaft. Er wurde 1990 vom ehemaligen Polizeipräsidenten Willi Menz gemeinsam mit dem BDS-Ehrenvorsitzenden Heiner Müller in Erinnerung an das traditionelle Maurerdorf Wallstadt und nach dem Vorbild des Ilvesheimer „Fischernachens“ kreiert. Die letzte Verleihung fand 2012 statt. pwr

