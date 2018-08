Badenia Loge hilft

Anzeige

Ob Bratwurst oder Steak, beim Grillfest des Spastikervereins schickten Andrea Baroncioni und ihr Team niemanden hungrig nach Hause. „Wir feiern so einmal im Jahr“, berichtete die Vorsitzende des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte. Dabei kann Baroncioni derzeit auf rund 200 Mitglieder bauen. In der Integrativen Freizeit- und Begegnungsstätte an der Römerstraße 130 durfte sie darüber hinaus an diesem Nachmittag drei besondere Gäste begrüßen.

„Wir dachten, es wäre eine schöne Gelegenheit, das Grillfest mit einer Spendenübergabe zu verbinden“, sagte sie. Während das Wetter nicht mitspielte und heftige Regengüsse das Grillvergnügen unter freiem Himmel verhinderten, wollte sich dennoch niemand die gute Laune verderben lassen. Friedhelm Dabringhausen hatte gemeinsam mit Eva Juliane Gude und Annemarie Dabringhausen einen Spendenscheck mitgebracht, mit 5500 Euro unterstütze die Badenia Loge Deutscher Odd Fellow die Arbeit der Verantwortlichen vor Ort.

Ziel sei es, die Integration von Menschen mit Behinderung zu unterstützen und ihnen die soziale und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, erläuterte Andrea Baroncioni, die sich herzlich bedankte. Das Geld sei höchst willkommen und werde in dieser Hinsicht das Wirken des Vereins für Körper- und Mehrfachbehinderte fördern. jba