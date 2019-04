Bezirksbeirat tagt heute

Drei große Streitthemen bestimmen die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Bezirksbeirats Wallstadt am heutigen Mittwoch. Ab 19 Uhr geht es um Evangelischen Gemeindezentrum in der Königshofer Straße zunächst um fehlende Plätze zur Kinderbetreuung in dem Vorort und dann jeweils um die Zukunft der DJK-Halle sowie den geplanten Neubau eines Gebäudes für die Freiwillige Feuerwehr.

Zudem soll der Bezirksbeirat einem verkaufsoffenen Sonntag zur Wallstadter Kerwe zustimmen und über den Stand der geplanten Sanierung der Magdalenenkapelle in Straßenheim, das ja politisch zum Stadtteil Wallstadt gehört, informiert werden. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019